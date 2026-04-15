Атаки РФ на энергетику: есть новые отключения в пяти областях

Энергетика

Из-за ударов РФ по энергетике Украины есть обесточивание потребителей в Харьковской, Сумской, Донецкой, Киевской и Херсонской областях. Графики отключения света пока не применяются.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам там, где это позволяет ситуация безопасности. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование к работе и возобновить электроснабжение.

В то же время, украинцев призывают рационально потреблять электроэнергию. Учитывая погодные условия и активную нагрузку на систему, наиболее целесообразно переносить энергоемкое потребление на дневные часы — с 10:00 до 16:00, когда максимально эффективно работают солнечные электростанции.

Также сохраняется потребность в экономном использовании электроэнергии в вечерний период. Граждан просят ограничить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.

Энергетики отмечают: ситуация в энергосистеме может изменяться. Потребителей призывают следить за оперативными сообщениями на сайтах и официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго).

Как мы писали, россияне повредили энергообъект в Черниговском районе. Враг попал «Геранью», начался пожар. После атаки ряд населенных пунктов обесточен. Энергетики работают над оперативным питанием абонентов.