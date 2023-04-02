Что будет с Лаврой и Павлом-"Мерседесом": объяснил митрополит ПЦУ Драбинко

Митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко, который в 2018 году перешел из УПЦ МП в ПЦУ, рассказал, как будут развиваться события вокруг Киево-Печерской лавры, и как вернуть святыню, где пока "окопался" Московский патриархат.

Об этом иерарх рассказал в интервью Оbozrevatel.

Драбинко подчеркнул, что Лавра должна принадлежать ПЦУ и перестать быть "очагом московской церкви".

"Но если митрополит Павел уже совершает антигосударственные действия и прибегает к оскорблениям, то прежде всего его нужно привлечь к ответственности. Владыка Павел показал истинное лицо Московского патриархата, с проклятиями и прочими. Сегодняшний митрополит Павел – это уже не тот, который был раньше, неприкосновен. Он подчеркиваетна законных подходах к решению вопроса – так вот на основании закона вопрос и нужно решать", – отметил митрополит.

Митрополит Александр уверен, что полиция не должна применять силу к верующим УПЦ МП, которые сейчас блокируют Нижнюю лавру. Но государство должно объяснить предстоятелю УПЦ МП Онуфрию, что он будет отвечать за такие действия.

"То, что происходит сегодня вокруг Киево-Печерской лавры, я прогнозировал раньше. Я уверен, что были возможности решить вопрос раньше и не доводить Лавру до того состояния, в котором она оказалась. Эта церковная организация (УПЦ МП. - Ред.) загнала себя в тупик. У нее нет желания выровнять даже те нюансы, которые можно было бы выровнять", – подытожил Драбинко.

Напомним, что до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству. Однако уже пятый день подряд верующие УПЦ МП блокируют доступ в Нижнюю лавру.

В частности, один из монахов, комментируя события 2014 года, заявил, что "Донбасс восстал", а "первыми стреляли украинцы". Другая представительница УПЦ МП в Лавре заявила, что война началась из-за грехов украинцев (видео).

Вчера Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл "войной Америки и России до последнего украинца".

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