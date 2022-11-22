Что делать, если нет света по неизвестным причинам

Если нет света, прежде всего нужно проверить наличие локальной аварии.

Кроме стабилизационных отключений света, в Украине бывают еще экстренные, в частности, из-за непогоды. Как действовать, если нет света и неизвестно почему – объяснил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

Об этом он написал в Сети.

Так, Коваленко посоветовал начать с сайта YASNO, на котором есть почти вся информация о том, что происходит по конкретному адресу.

Если нет света, прежде всего нужно проверить наличие локальной аварии. Если произошла такая авария, то после ввода вашего адреса, над графиком появится соответствующее сообщение и время ориентировочного возобновления поставки. Если нет уведомления, то нет аварии.

"Если экстренное отключение – то над графиком будет сообщение о нем и то, что графики в это время не применяются. И здесь без каких-либо ожиданий. К сожалению…" – говорится в сообщении главы YASNO.

Если электроэнергия отсутствует не по графику и нет никакого дополнительного статуса, то проблема может быть в пределах дома или жилого комплекса. В таком случае нужно спросить детали у своего ОСМД или написать энергокомпаниям в соцсети.

Напомним, ранее Коваленко информировал, что отключение электроэнергии в Украине по лучшему сценарию будет продолжаться до марта 2023 года. Все из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру страны.

По поводу блэкаута, что в "Укрэнерго" сообщили, что такая возможность зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время конкретной ракетной атаки. Это – не конец света, а полное или существенное погашение энергосистемы, после которого сразу начинается ее восстановление.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает возможность новых аварийных отключений электроэнергии из-за морозов.

Укрэнерго: блекаут возможен, но ненадолго

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