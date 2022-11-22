Що робити, якщо немає світла з невідомих причин

Якщо немає світла, перш за все треба перевірити наявність локальної аварії.

Окрім стабілізаційних відключень світла, в Україні бувають ще екстрені, зокрема через негоду. Як діяти, якщо немає світла і невідомо чому – пояснив гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

Про це він написав у Мережі.

Так, Коваленко порадив почати з сайту YASNO, на якому є майже вся інформація про те, що відбувається за конкретною адресою.

Якщо немає світла, перш за все треба перевірити наявність локальної аварії. Якщо сталася така аварія, то після введення вашої адреси над графіком з’явиться відповідне повідомлення та час орієнтовного відновлення постачання. Якщо немає повідомлення, то немає аварії.

"Якщо екстрене відключення – то над графіком буде повідомлення про нього і те, що графіки в цей час не застосовуються. І тут без якихось очікувань. На жаль…" – йдеться в повідомленні очільника YASNO.

Якщо електроенергія відсутня не за графіком і жодного додаткового статусу нема, то проблема може бути в межах будинку чи житлового комплексу. В такому разі треба запитати деталі у свого ОСББ або написати енергокомпаніям у соцмережі.

Нагадаємо, раніше Коваленко інформував, що відключення електроенергії в Україні за кращим сценарієм триватимуть до березня 2023 року. Усе через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру країни.

Щодо блекауту, то в "Укренерго" повідомили, що така можливість залежить від характеру і масштабу завданих енергосистемі пошкоджень під час конкретної ракетної атаки. Це – не кінець світу, а повне або суттєве погашення енергосистеми, після якого одразу починається її відновлення.

Зауважимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає можливість нових аварійних відключень електроенергії через морози.

Укренерго: блекаут можливий, але ненадовго

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