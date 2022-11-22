В Росії "православні активісти" вимагають заборонити Гаррі Поттера через "сатанізм"

У Росії так звані "православні активісти" організації "Сорок сороків", якій самі росіяни закидають неонацизм, вимагають від міністерства культури РФ заборонити книги та фільми про Гаррі Поттера.

Копію звернення опублікував російський телеграм-канал Mash.

Книги британської письменниці Джоан Роулінг і їхні екранізації"активісти" назвали "духовною та культурною бомбою", яка нібито містить заборонене для православних "чаклунство" і "сатанізм".

"Сага про Гаррі Поттера є геніально оформленою квінтесенцією основ західної культури – раціоналізму, індивідуалізму і матеріалізму, просякнутою чужими нам духовними цінностями. Навіщо ж нам у культурному просторі зберігати чужі патерни, що розбещують і косять юні душі наших дітей? Тим більше зараз, коли реальний за плодами з металу, пороху та цинку колективний Захід намагається нас знищити", – йдеться у зверненні.

Також вони попросили розширити повноваження російського мінкульту щодо заборони "нескрепних" заходів.

Зазначимо, що рух "Сорок сороків" навіть багато росіян критикують за надмірний радикалізм і прихильність до неонацистських ідей. Один із напрямків діяльності організації – боротьба із противниками будівництва нових храмів у Москві та інших великих містах РФ. За інформацією російських опозиційних ЗМІ, рух "кришує" особисто патріарх Кирило. До організації входять боксери, спортивні фанати, активісти праворадикальних російських організацій.

Нагадаємо, що в бойових діях проти України беруть участь щонайменше два угруповання російських неонацистів – "Російський імперський легіон" та "Русич".

Раніше повідомлялося, що компанія Warner Bros. Entertainment заборонила транслювати в Росії свої стрічки. Йдеться про чимало легендарних фільмів, зокрема "Гаррі Поттера", "Темного лицаря", "Гобіта" тощо.

Читайте також: