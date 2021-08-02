День пророка Ильи 2 августа: обряды, обычаи и пословицы

С этим праздником собственно связывали и астрономическое завершения лета, а поэтому детям уже запрещалось купаться.

Илья — это библейский пророк, святой, память которого почитают 2 августа.

День пророка Ильи: церковные традиции

Явление Господа показало Ильи, что Господь не только грозный Судья, наказывает, но и милостив, добрый Отец. Это явление также было прообразом пришествия на землю Иисуса Христа, явился не для того, чтобы судить и наказывать, но и чтобы радовать и спасти людей. Илья, согласно указанию Божию, помазал в пророки Елисея, который впоследствии стал его учеником.

Илья — существенная фигура в православной духовности — много церквей и детей получают его имя.

День пророка Ильи: народные традиции

В народной традиции на начало августа приходится один из самых значительных календарных праздников — праздник Ильи.

Как пишет украинский исследователь Василий Скуратовский в книге "Мисяцелик", оно словно завершает летний обрядовый цикл. Некоторые исследователи считают, что Илья вобрал всю аграрную магию бога грома и молний Перуна. В народе существовало поверье, что "Илья колесницей приезжает на праздник". Ведь в это время больше всего приходится грозовых дней и "воробьиных ночей".

Издавна было обычно Илия намолотить хотя бы ковш зерна. "Илья, — говорили по этому поводу, — заходит в дом, чтобы свежего хлебушка отведать".

С этим праздником собственно связывали и астрономическое завершения лета, а поэтому детям уже запрещалось купаться, "потому что на спине ива вырастет". "После Илья, — утверждала поговорка, — купается только свинья". В этот день старались ничего не делать. Среди гуцулов существовало поверье: если хозяин будет работать на святого Илью, то непременно гром ударит в "салаш" — стойбище на полонине (место, где держат домашних животных на летних пастбищах — ред.).

Об Илье существует и интересная легенда: однажды черти сговорились повергнуть Бога, но он велел Ильи прогнать нечестивцев с неба. Потому Илья и гоняется за ними на колеснице, от которой слышен гром, и приводит в них свои стрелы-молнии. Поэтому кое-кто считал, что пожар от грома — это Божья кара. Уберечься от нее можно только страстной (посвященной в Чистый четверг — ред.) свечой, зажигая ее перед иконой. Когда случился пожар, то тушить ее следовало кислым молоком.

На Илью, как одно из крупнейших летних праздников, женщины до восхода солнца шли на огороды в одной рубашке и сжимали головки капусты, приговаривая: "Святой Илья, собирай головки тугие и белые так, как я!". В этот день некоторые даже не изгнал в поле животных, "потому гады везде ходят", не употреблял картофеля, поскольку это "большой грех" и "нечистая всех комаров съела". Оно действительно так — в эту пору уже исчезают насекомые.

Кроме "воробьиных ночей", для августа характерен активный звездопад. Одни считали — если звезда падает и сгорает, "ведьма подхватила ее и спрятала в кувшин", другие утверждали — когда звезда оставляет после себя длинный пучок света, то "это Украина теряет девушку".

Традиционно с Ильей заканчивались жатву. Пословицы утверждают: "Жатва кончается — осень начинается" или "В этот день до обеда лето, а после обеда осень". В южных районах Украины, где зерна созревало раньше, на ржаном поле оставляли пучок колосьев — "Ильи на бороду".

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