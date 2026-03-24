"Дети кричали: "Мама, выходим!": жители Днепра рассказали, как чудом пережили адскую атаку РФ

Удар по Днепру

В результате удара РФ по жилому кварталу Днепра ранены 12 человек, среди них — полуторагодовалый ребенок.

Об этом сообщает МВД Украины.

Как информируют, в жилом здании повреждены стены, балконы, окна, технический этаж. На двух верхних этажах возникли пожары, потушенные пожарными.

По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, количество раненых возросло до 12 человек.

«Помощь медиков понадобилась и 12-летней девочке. Таким образом, среди пострадавших двое детей. И девочка, и 1,5-летний мальчик уже на амбулаторном лечении», — проинформировал он.

В медучреждениях остаются трое раненых. Чиновник констатировал, что двое из них — «тяжелые».

Удар по Днепру — что известно о состоянии пострадавших

Генеральный директор «Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Радий Шевченко сообщил обновленные данные по пострадавшим в результате утренней атаки на Днепр.

По его словам, два человека находятся в тяжелом состоянии. Речь идет о супружеской паре, которая получила серьезные травмы и была госпитализирована. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь — их состояние стабилизировано.

Другие пострадавшие получили более легкие ранения. Они получили медицинскую помощь на месте или в медицинских учреждениях.

Рассказы очевидцев

Как рассказал днепрянин, раньше его собака Боня просто лаяла на взрывы. Но потом она поняла, что нужно прятаться. Теперь у нее есть собственная «аварийная сумка»: как только происходит очередной обстрел, она запрыгивает в нее и лает, чтобы ее как можно быстрее вынесли в безопасное место.

«На кухне выдавило окно, на лоджию мы не успели зайти, быстренько собирались… Звук был нетипичный, такой силы, что дрожали стены. Сосед позвал, у него все окна вылетели. Видно было с балкона, как горит 12 этаж», — рассказал житель.

Жительница Днепра рассказала, что она встала с кровати и зашла в ванную, чтобы расчесать волосы.

«Ибо очень люблю свои волосы… Они меня и спасли. Услышала взрыв, вышла, все лежит. Если бы сидела на кровати, все осколки были бы на мне», — жительница Днепра Алена о пережитой атаке на город

Взрывная волна выбила окна в квартире, а обломки стекла разлетелись по комнате.

Еще одна женщина поделилась старшими воспоминаниями.

«Взрыв… страшный взрыв. И стекло летит на тебя. Это ужас! А потом дым. Очень много дыма. Дети испугались, забежали ко мне: „Мама, быстренько выходим! Мама, все бросаем! Мама, выходим!“, — вспомнила она первые минуты после атаки РФ.

Несмотря на страх и опасность, женщина бросилась спасать пушистых кроликов и кошек.

Напомним, в Днепре 24 марта прогремела серия мощных взрывов во время атаки РФ. Один из БПЛА попал в жилую многоэтажку. В результате атаки возникли пожары, есть разрушение конструкций. Сообщается о по меньшей мере 9 пострадавших, часть из них госпитализирована. Есть люди в тяжелом состоянии. Спасательные и медицинские службы продолжают работать на месте происшествия.