"Атака на Украину продолжается": "Флэш" предупредил о ракетах и раскрыл тактику РФ

Россия изменила тактику массированных обстрелов и ищет уязвимые места в украинской обороне. Так, 24 марта возможно применение ракетного вооружения.

Об этом сообщил эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

По состоянию на сейчас, по мнению эксперта, российская армия уже использовала около 40% средств поражения, которые были подготовлены для атаки по Украине 24 марта.

«Атака на Украину продолжается, предполагаю, что сегодня мы увидим еще и ракеты», — отметил Бескрестнов.

По его словам, враг постоянно корректирует тактику массированных обстрелов, стремясь выявить слабые места и преодолеть украинскую систему противовоздушной обороны. Сейчас применяется подход с растяжением ударов во времени.

Заметим, в то же время Воздушные силы ВСУ заявили, что в Украине продолжается атака российскими дронами. Большое количество БпЛА зафиксировано на Сумщине, севере Черниговщины, севере Полтавщины, севере Херсонщины, юге и востоке Николаевщины.

Атака на Украину 24 марта

Напомним, в ночь на 24 марта РФ атаковала объекты критической инфраструктуры Украины, применив 426 воздушных целей: 34 ракеты различных типов и 392 ударных БпЛА. Защитникам удалось сбить или подавить 390 целей. Несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание 6 ракет и 27 дронов в 22 локациях.

Под российской массированной атакой были 11 областей Украины, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека и десятки получили ранения.