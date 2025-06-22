Экс-командующий Воздушными силами Олещук сообщил о смерти жены: "Самая дорогая"

Николай Олещук / © УНИАН

Реклама

В воскресенье, 22 июня, скончалась жена экскомандующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Женщина долго боролась с болезнью.

Об этом Олещук сообщил в Facebook.

Олещук отметил, что женщина была самым дорогим человеком в его жизни.

Реклама

«Сегодня ушел из жизни самый дорогой для меня человек! Вышел замуж за курсанта и стал для меня настоящим боевым генералом! Спасибо, что всегда была рядом! Спасибо всем, кто поддерживал и оказывал помощь в трудный период! Спасибо врачам, которые боролись за жизнь до последнего!», — написал он.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Ранее в Здолбунове в Ровенской области умер военный Сергей Добровольский, которого в конце мая освободили из российского плена в рамках масштабного обмена «1000 на 1000».

Добровольский воевал в составе украинских сил обороны и находился в плену с 2023 года. В течение этого времени его считали пропавшим без вести. После возвращения в Украину в мае 2025 года бойца торжественно встретили земляки в родном городе. Ему вручили каравай, звучали патриотические песни, и он смог обнять мать после двух лет неволи. Сергею было 43 года.

Реклама

Причина смерти пока не разглашается. Местные власти и семья бойца не сообщили, что именно произошло, и была ли задействована медицинская помощь.