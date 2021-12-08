Где в Николаеве будут продавать новогодние елки: адреса

Где в Николаеве будут продавать новогодние елки: адреса

Во всех районах города можно приобрести елку.

В Николаеве утвердили места, где будут продавать новогодние елки и украшения. Всего таких пунктов будет насчитываться 98. Соответствующее решение было принято членами исполкома во время заседания 8 декабря.

Об этом сообщает "Суспільне".

Места торговли елками и украшениями будут доступны во всех четырех районах Николаева. Пункты торговли елками и украшениями будут работать с 13 декабря по 31 декабря включительно. Продажа елок должна производиться при наличии маркировки со штрих-кодом.

Ингульский район:

ул. Космонавтов, 142

пр. Центральный, 255, в районе остановки 6-я Слободская

ул. Херсонское шоссе, 38-а

ул. Космонавтов, 62-64

ул. Космонавтов, 130

пр. Богоявленский угол ул. Южной в обоих направлениях

ул. Строителей, 3-я, напротив рынка

ул. Строителей, 3-б, заезд на рынок

ул. Космонавтов, 136 угол ул. Электронной

пр. Мира, 22 угол ул. 5-й Линии

ул. Космонавтов, 68

ул. Космонавтов, 68

ул. Космонавтов, 76/1, в районе пл. Победы

ул. Космонавтов, 53

ул. Скульптора Измалкова угол пр. Мира, 40

ул. Космонавтов, 126/1 угол ул. Нагорной

пр. Мира угол ул. Театральной, 51

пр. Мира, 1/1, напротив супермаркета

ул. Строителей, 14

ул. Строителей, 12

ул. Строителей, 10

ул. Строителей, 18

ул. Космонавтов угол ул. Турбинной

ул. Космонавтов, 66-68

пр. Мира, 2

ул. Космонавтов, 43-б

ул. Космонавтов, 60

Херсонское шоссе угол ул. Строителей

ул. Космонавтов угол ул. Троицкой

Заводской район

ул. Озерная, 11

ул. Крылова, 13, 15

ул. Крылова, 38, возле супермаркета

ул. Крылова, 40

ул. Курортная, 1

ул. Генерала Карпенко, 51, на парковке рынка

ул. Мореходный угол ул. Георгия Гонгадзе, 7

ул. Шоссейная, 14-14-я, напротив дома

ул. Сенная, 39, напротив дома

ул. Озерная, 17-г, на парковке

ул. Декабристов, 69

Привокзальная площадь

ул. 8 Марта, 42-б

ул. 8 Марта, 69-б

ул. 8 Марта, 89

пр. Центральный, 29

пр. Центральный, 21

пр. Центральный, 31

ул. Чкалова, 1-3

ул. Чкалова, 2-4

ул. 6 Поперечная, 33, напротив дома

ул. Озерная, 15

ул. Озерная, 13

пр. Центральный, 23, парковка на ул. 8-го Марта

Центральный район:

ул. 6-я Слободская, возле дома. 43, угол пр. Центрального

ул. 6-я Слободская угол ул. Чкалова

ул. 6-я Слободская угол ул. Колодезной

ул. Колодезная, 4

ул. Колодезная, 10-а

ул. 1 Военная, напротив парка "Народный сад"

ул. 2 Экипажная, 4

ул. Привольная, 71-а

пр. Центральный, 171

пр. Центральный, 161

пр. Центральный, 152

ул. 3-я Слободская, 28

ул. 3-я Слободская, 30

ул. 3-я Слободская, 49

ул. 3-я Слободская, 49-я

ул. 3-я Слободская, 51

ул. 3-я Слободская, 55

ул. 3-я Слободская (нечетная сторона) угол ул. Чкалова

ул. 1-я Слободская угол ул. Чкалова

ул. Садовый угол пр. Центрального

ул. Садовый угол ул. Чкалова

ул. Чкалова, возле дома. 62-б, угол ул. Садовой

ул. Никольская, 5

ул. Никольская, 14

ул. Одесское шоссе, 53-а

ул. Одесское шоссе, 86

ул. Веселиновский угол ул. Очаковской

ул. Веселиновская, 12

пр. Героев Украины, 21

пр. Героев Украины, 23/1

пр. Героев Украины, 18

пр. Героев Украины угол ул. Обереговой

пр. Героев Украины, 59

пр. Героев Украины, остановка общественного транспорта "Ателье"

ул. Архитектора Старова, возле дома. 2-я

ул. Сергея Цветка, 10

ул. Христо Ботева, 41

Корабельный район:

пр. Богоявленский, 311

пр. Богоявленский угол ул. Самойловича;

пр. Корабелов, 14;

ул. Знаменская, 37;

ул. Олега Ольжича, 3-г;

ул. Адмирала Ушакова, 5;

ул. Глинки, 6;

пр. Корабелов, 20/3

Напомним:

В декабре традиционно наступает время для новогодних фотосессий. Украинцы ищут красивые локации и вскоре будут публиковать праздничные фото в соцсетях. В моде в этом году – простота.

Читайте также: