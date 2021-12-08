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Где в Николаеве будут продавать новогодние елки: адреса

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Где в Николаеве будут продавать новогодние елки: адреса

pixabay.com

Во всех районах города можно приобрести елку.

В Николаеве утвердили места, где будут продавать новогодние елки и украшения. Всего таких пунктов будет насчитываться 98. Соответствующее решение было принято членами исполкома во время заседания 8 декабря.

Об этом сообщает "Суспільне".

Места торговли елками и украшениями будут доступны во всех четырех районах Николаева. Пункты торговли елками и украшениями будут работать с 13 декабря по 31 декабря включительно. Продажа елок должна производиться при наличии маркировки со штрих-кодом.

Ингульский район:

  • ул. Космонавтов, 142
  • пр. Центральный, 255, в районе остановки 6-я Слободская
  • ул. Херсонское шоссе, 38-а
  • ул. Космонавтов, 62-64
  • ул. Космонавтов, 130
  • пр. Богоявленский угол ул. Южной в обоих направлениях
  • ул. Строителей, 3-я, напротив рынка
  • ул. Строителей, 3-б, заезд на рынок
  • ул. Космонавтов, 136 угол ул. Электронной
  • пр. Мира, 22 угол ул. 5-й Линии
  • ул. Космонавтов, 68
  • ул. Космонавтов, 68
  • ул. Космонавтов, 76/1, в районе пл. Победы
  • ул. Космонавтов, 53
  • ул. Скульптора Измалкова угол пр. Мира, 40
  • ул. Космонавтов, 126/1 угол ул. Нагорной
  • пр. Мира угол ул. Театральной, 51
  • пр. Мира, 1/1, напротив супермаркета
  • ул. Строителей, 14
  • ул. Строителей, 12
  • ул. Строителей, 10
  • ул. Строителей, 18
  • ул. Космонавтов угол ул. Турбинной
  • ул. Космонавтов, 66-68
  • пр. Мира, 2
  • ул. Космонавтов, 43-б
  • ул. Космонавтов, 60
  • Херсонское шоссе угол ул. Строителей
  • ул. Космонавтов угол ул. Троицкой

Заводской район

  • ул. Озерная, 11
  • ул. Крылова, 13, 15
  • ул. Крылова, 38, возле супермаркета
  • ул. Крылова, 40
  • ул. Курортная, 1
  • ул. Генерала Карпенко, 51, на парковке рынка
  • ул. Мореходный угол ул. Георгия Гонгадзе, 7
  • ул. Шоссейная, 14-14-я, напротив дома
  • ул. Сенная, 39, напротив дома
  • ул. Озерная, 17-г, на парковке
  • ул. Декабристов, 69
  • Привокзальная площадь
  • ул. 8 Марта, 42-б
  • ул. 8 Марта, 69-б
  • ул. 8 Марта, 89
  • пр. Центральный, 29
  • пр. Центральный, 21
  • пр. Центральный, 31
  • ул. Чкалова, 1-3
  • ул. Чкалова, 2-4
  • ул. 6 Поперечная, 33, напротив дома
  • ул. Озерная, 15
  • ул. Озерная, 13
  • пр. Центральный, 23, парковка на ул. 8-го Марта

Центральный район:

  • ул. 6-я Слободская, возле дома. 43, угол пр. Центрального
  • ул. 6-я Слободская угол ул. Чкалова
  • ул. 6-я Слободская угол ул. Колодезной
  • ул. Колодезная, 4
  • ул. Колодезная, 10-а
  • ул. 1 Военная, напротив парка "Народный сад"
  • ул. 2 Экипажная, 4
  • ул. Привольная, 71-а
  • пр. Центральный, 171
  • пр. Центральный, 161
  • пр. Центральный, 152
  • ул. 3-я Слободская, 28
  • ул. 3-я Слободская, 30
  • ул. 3-я Слободская, 49
  • ул. 3-я Слободская, 49-я
  • ул. 3-я Слободская, 51
  • ул. 3-я Слободская, 55
  • ул. 3-я Слободская (нечетная сторона) угол ул. Чкалова
  • ул. 1-я Слободская угол ул. Чкалова
  • ул. Садовый угол пр. Центрального
  • ул. Садовый угол ул. Чкалова
  • ул. Чкалова, возле дома. 62-б, угол ул. Садовой
  • ул. Никольская, 5
  • ул. Никольская, 14
  • ул. Одесское шоссе, 53-а
  • ул. Одесское шоссе, 86
  • ул. Веселиновский угол ул. Очаковской
  • ул. Веселиновская, 12
  • пр. Героев Украины, 21
  • пр. Героев Украины, 23/1
  • пр. Героев Украины, 18
  • пр. Героев Украины угол ул. Обереговой
  • пр. Героев Украины, 59
  • пр. Героев Украины, остановка общественного транспорта "Ателье"
  • ул. Архитектора Старова, возле дома. 2-я
  • ул. Сергея Цветка, 10
  • ул. Христо Ботева, 41

Корабельный район:

  • пр. Богоявленский, 311
  • пр. Богоявленский угол ул. Самойловича;
  • пр. Корабелов, 14;
  • ул. Знаменская, 37;
  • ул. Олега Ольжича, 3-г;
  • ул. Адмирала Ушакова, 5;
  • ул. Глинки, 6;
  • пр. Корабелов, 20/3

Напомним:

В декабре традиционно наступает время для новогодних фотосессий. Украинцы ищут красивые локации и вскоре будут публиковать праздничные фото в соцсетях. В моде в этом году – простота.

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