Где в Николаеве будут продавать новогодние елки: адреса

Во всех районах города можно приобрести елку.
В Николаеве утвердили места, где будут продавать новогодние елки и украшения. Всего таких пунктов будет насчитываться 98. Соответствующее решение было принято членами исполкома во время заседания 8 декабря.
Об этом сообщает "Суспільне".
Места торговли елками и украшениями будут доступны во всех четырех районах Николаева. Пункты торговли елками и украшениями будут работать с 13 декабря по 31 декабря включительно. Продажа елок должна производиться при наличии маркировки со штрих-кодом.
Ингульский район:
- ул. Космонавтов, 142
- пр. Центральный, 255, в районе остановки 6-я Слободская
- ул. Херсонское шоссе, 38-а
- ул. Космонавтов, 62-64
- ул. Космонавтов, 130
- пр. Богоявленский угол ул. Южной в обоих направлениях
- ул. Строителей, 3-я, напротив рынка
- ул. Строителей, 3-б, заезд на рынок
- ул. Космонавтов, 136 угол ул. Электронной
- пр. Мира, 22 угол ул. 5-й Линии
- ул. Космонавтов, 68
- ул. Космонавтов, 68
- ул. Космонавтов, 76/1, в районе пл. Победы
- ул. Космонавтов, 53
- ул. Скульптора Измалкова угол пр. Мира, 40
- ул. Космонавтов, 126/1 угол ул. Нагорной
- пр. Мира угол ул. Театральной, 51
- пр. Мира, 1/1, напротив супермаркета
- ул. Строителей, 14
- ул. Строителей, 12
- ул. Строителей, 10
- ул. Строителей, 18
- ул. Космонавтов угол ул. Турбинной
- ул. Космонавтов, 66-68
- пр. Мира, 2
- ул. Космонавтов, 43-б
- ул. Космонавтов, 60
- Херсонское шоссе угол ул. Строителей
- ул. Космонавтов угол ул. Троицкой
Заводской район
- ул. Озерная, 11
- ул. Крылова, 13, 15
- ул. Крылова, 38, возле супермаркета
- ул. Крылова, 40
- ул. Курортная, 1
- ул. Генерала Карпенко, 51, на парковке рынка
- ул. Мореходный угол ул. Георгия Гонгадзе, 7
- ул. Шоссейная, 14-14-я, напротив дома
- ул. Сенная, 39, напротив дома
- ул. Озерная, 17-г, на парковке
- ул. Декабристов, 69
- Привокзальная площадь
- ул. 8 Марта, 42-б
- ул. 8 Марта, 69-б
- ул. 8 Марта, 89
- пр. Центральный, 29
- пр. Центральный, 21
- пр. Центральный, 31
- ул. Чкалова, 1-3
- ул. Чкалова, 2-4
- ул. 6 Поперечная, 33, напротив дома
- ул. Озерная, 15
- ул. Озерная, 13
- пр. Центральный, 23, парковка на ул. 8-го Марта
Центральный район:
- ул. 6-я Слободская, возле дома. 43, угол пр. Центрального
- ул. 6-я Слободская угол ул. Чкалова
- ул. 6-я Слободская угол ул. Колодезной
- ул. Колодезная, 4
- ул. Колодезная, 10-а
- ул. 1 Военная, напротив парка "Народный сад"
- ул. 2 Экипажная, 4
- ул. Привольная, 71-а
- пр. Центральный, 171
- пр. Центральный, 161
- пр. Центральный, 152
- ул. 3-я Слободская, 28
- ул. 3-я Слободская, 30
- ул. 3-я Слободская, 49
- ул. 3-я Слободская, 49-я
- ул. 3-я Слободская, 51
- ул. 3-я Слободская, 55
- ул. 3-я Слободская (нечетная сторона) угол ул. Чкалова
- ул. 1-я Слободская угол ул. Чкалова
- ул. Садовый угол пр. Центрального
- ул. Садовый угол ул. Чкалова
- ул. Чкалова, возле дома. 62-б, угол ул. Садовой
- ул. Никольская, 5
- ул. Никольская, 14
- ул. Одесское шоссе, 53-а
- ул. Одесское шоссе, 86
- ул. Веселиновский угол ул. Очаковской
- ул. Веселиновская, 12
- пр. Героев Украины, 21
- пр. Героев Украины, 23/1
- пр. Героев Украины, 18
- пр. Героев Украины угол ул. Обереговой
- пр. Героев Украины, 59
- пр. Героев Украины, остановка общественного транспорта "Ателье"
- ул. Архитектора Старова, возле дома. 2-я
- ул. Сергея Цветка, 10
- ул. Христо Ботева, 41
Корабельный район:
- пр. Богоявленский, 311
- пр. Богоявленский угол ул. Самойловича;
- пр. Корабелов, 14;
- ул. Знаменская, 37;
- ул. Олега Ольжича, 3-г;
- ул. Адмирала Ушакова, 5;
- ул. Глинки, 6;
- пр. Корабелов, 20/3
Напомним:
В декабре традиционно наступает время для новогодних фотосессий. Украинцы ищут красивые локации и вскоре будут публиковать праздничные фото в соцсетях. В моде в этом году – простота.
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