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Де в Миколаєві продаватимуть новорічні ялинки: адреси

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Де в Миколаєві продаватимуть новорічні ялинки: адреси

pixabay.com

У всіх районах міста можна придбати ялинку.

У Миколаєві затвердили місця, де продаватимуть новорічні ялинки та прикраси. Всього таких пунктів налічуватиметься 98. Відповідне рішення прийняли члени виконкому під час засідання 8 грудня.

Про це повідомляє "Суспільне".

Пункти торгівлі ялинками та прикрасами будуть наявні в усіх чотирьох районах Миколаєва та працюватимуть від 13 грудня до 31 грудня включно. Продаж ялинок має здійснюватися за наявності маркування зі штрих-кодом.

Інгульський район:

  • вул. Космонавтів, 142
  • пр. Центральний, 255, в районі зупинки 6-а Слобідська
  • вул. Херсонське шосе, 38-а
  • вул. Космонавтів, 62-64
  • вул. Космонавтів, 130
  • пр. Богоявленський - ріг вул. Південної в обох напрямках
  • вул. Будівельників, 3-а, навпроти ринку
  • вул. Будівельників, 3-Б, заїзд до ринку
  • вул. Космонавтів, 136 - ріг вул. Електронної
  • пр. Миру, 22 - ріг вул. 5-ї Лінії
  • вул. Космонавтів, 68-а
  • вул. Космонавтів, 68-а
  • вул. Космонавтів, 76/1, в районі пл. Перемоги
  • вул. Космонавтів, 53
  • вул. Скульптора Ізмалкова - ріг пр. Миру, 40
  • вул. Космонавтів, 126/1 - ріг вул. Нагірної
  • пр. Миру - ріг вул. Театральної, 51
  • пр. Миру, 1/1, навпроти супермаркету
  • вул. Будівельників, 14
  • вул. Будівельників, 12
  • вул. Будівельників, 10
  • вул. Будівельників, 18
  • вул. Космонавтів - ріг вул. Турбінної
  • вул. Космонавтів, 66-68
  • пр. Миру, 2
  • вул. Космонавтів, 43-б
  • вул. Космонавтів, 60
  • Херсонське шосе - ріг вул. Будівельників
  • вул. Космонавтів - ріг вул. Троїцької

Заводський район

  • вул. Озерна, 11
  • вул. Крилова, 13, 15
  • вул. Крилова, 38, біля супермаркету
  • вул. Крилова, 40
  • вул. Курортна, 1
  • вул. Генерала Карпенка, 51, на парковці ринку
  • вул. Морехідна - ріг вул. Георгія Гонгадзе, 7
  • вул. Шосейна, 14-14-а, навпроти будинку
  • вул. Сінна, 39, навпроти будинку
  • вул. Озерна, 17-г, на парковці
  • вул. Декабристів, 69
  • Привокзальна площа
  • вул. 8 Березня, 42-б
  • вул. 8 Березня, 69-б
  • вул. 8 Березня, 89
  • пр. Центральний, 29
  • пр. Центральний, 21
  • пр. Центральний, 31
  • вул. Чкалова, 1-3
  • вул. Чкалова, 2-4
  • вул. 6 Поперечна, 33, навпроти будинку
  • вул. Озерна, 15
  • вул. Озерна, 13
  • пр. Центральний, 23, парковка по вул. 8-го Березня

Центральний район:

  • вул. 6-а Слобідська, біля буд. 43 - ріг пр. Центрального
  • вул. 6-а Слобідська - ріг вул. Чкалова
  • вул. 6-а Слобідська - ріг вул. Колодязної
  • вул. Колодязна, 4
  • вул. Колодязна, 10-А
  • вул. 1 Воєнна, навпроти парку “Народний сад”
  • вул. 2 Екіпажна, 4
  • вул. Привільна, 71-А
  • пр. Центральний, 171
  • пр. Центральний, 161
  • пр. Центральний, 152
  • вул. 3-а Слобідська, 28
  • вул. 3-а Слобідська, 30
  • вул. 3-а Слобідська, 49
  • вул. 3-а Слобідська, 49-а
  • вул. 3-а Слобідська, 51
  • вул. 3-а Слобідська, 55
  • вул. 3-а Слобідська (непарний бік) - ріг вул. Чкалова
  • вул. 1-а Слобідська - ріг вул. Чкалова
  • вул. Садова ріг пр. Центрального
  • вул. Садова - ріг вул. Чкалова
  • вул. Чкалова, біля буд. 62-б - ріг вул. Садової
  • вул. Нікольська, 5
  • вул. Нікольська, 14
  • вул. Одеське шосе, 53-а
  • вул. Одеське шосе, 86
  • вул. Веселинівська ріг вул. Очаківської
  • вул. Веселинівська, 12
  • пр. Героїв України, 21
  • пр. Героїв України, 23/1
  • пр. Героїв України, 18
  • пр. Героїв України - ріг вул. Оберегової
  • пр. Героїв України, 59
  • пр. Героїв України, зупинка громадського транспорту "Ательє"
  • вул. Архітектора Старова, біля буд. 2-а
  • вул. Сергія Цвєтка, 10
  • вул. Христо Ботєва, 41

Корабельний район:

  • пр. Богоявленський, 311
  • пр. Богоявленський - ріг вул. Самойловича;
  • пр. Корабелів, 14;
  • вул. Знаменська, 37;
  • вул. Олега Ольжича, 3-Г;
  • вул. Адмірала Ушакова, 5;
  • вул. Глинки, 6;
  • пр. Корабелів, 20/3  

Нагадаємо:

У грудні традиційно настає час для новорічних фотосесій. Українці шукають красиві локації і вже невдовзі публікуватимуть святкові фото у соцмережах. У моді цьогоріч - простота. 

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