Де в Миколаєві продаватимуть новорічні ялинки: адреси

Де в Миколаєві продаватимуть новорічні ялинки: адреси

У всіх районах міста можна придбати ялинку.

У Миколаєві затвердили місця, де продаватимуть новорічні ялинки та прикраси. Всього таких пунктів налічуватиметься 98. Відповідне рішення прийняли члени виконкому під час засідання 8 грудня.

Про це повідомляє "Суспільне".

Пункти торгівлі ялинками та прикрасами будуть наявні в усіх чотирьох районах Миколаєва та працюватимуть від 13 грудня до 31 грудня включно. Продаж ялинок має здійснюватися за наявності маркування зі штрих-кодом.

Інгульський район:

вул. Космонавтів, 142

пр. Центральний, 255, в районі зупинки 6-а Слобідська

вул. Херсонське шосе, 38-а

вул. Космонавтів, 62-64

вул. Космонавтів, 130

пр. Богоявленський - ріг вул. Південної в обох напрямках

вул. Будівельників, 3-а, навпроти ринку

вул. Будівельників, 3-Б, заїзд до ринку

вул. Космонавтів, 136 - ріг вул. Електронної

пр. Миру, 22 - ріг вул. 5-ї Лінії

вул. Космонавтів, 68-а

вул. Космонавтів, 68-а

вул. Космонавтів, 76/1, в районі пл. Перемоги

вул. Космонавтів, 53

вул. Скульптора Ізмалкова - ріг пр. Миру, 40

вул. Космонавтів, 126/1 - ріг вул. Нагірної

пр. Миру - ріг вул. Театральної, 51

пр. Миру, 1/1, навпроти супермаркету

вул. Будівельників, 14

вул. Будівельників, 12

вул. Будівельників, 10

вул. Будівельників, 18

вул. Космонавтів - ріг вул. Турбінної

вул. Космонавтів, 66-68

пр. Миру, 2

вул. Космонавтів, 43-б

вул. Космонавтів, 60

Херсонське шосе - ріг вул. Будівельників

вул. Космонавтів - ріг вул. Троїцької

Заводський район

вул. Озерна, 11

вул. Крилова, 13, 15

вул. Крилова, 38, біля супермаркету

вул. Крилова, 40

вул. Курортна, 1

вул. Генерала Карпенка, 51, на парковці ринку

вул. Морехідна - ріг вул. Георгія Гонгадзе, 7

вул. Шосейна, 14-14-а, навпроти будинку

вул. Сінна, 39, навпроти будинку

вул. Озерна, 17-г, на парковці

вул. Декабристів, 69

Привокзальна площа

вул. 8 Березня, 42-б

вул. 8 Березня, 69-б

вул. 8 Березня, 89

пр. Центральний, 29

пр. Центральний, 21

пр. Центральний, 31

вул. Чкалова, 1-3

вул. Чкалова, 2-4

вул. 6 Поперечна, 33, навпроти будинку

вул. Озерна, 15

вул. Озерна, 13

пр. Центральний, 23, парковка по вул. 8-го Березня

Центральний район:

вул. 6-а Слобідська, біля буд. 43 - ріг пр. Центрального

вул. 6-а Слобідська - ріг вул. Чкалова

вул. 6-а Слобідська - ріг вул. Колодязної

вул. Колодязна, 4

вул. Колодязна, 10-А

вул. 1 Воєнна, навпроти парку “Народний сад”

вул. 2 Екіпажна, 4

вул. Привільна, 71-А

пр. Центральний, 171

пр. Центральний, 161

пр. Центральний, 152

вул. 3-а Слобідська, 28

вул. 3-а Слобідська, 30

вул. 3-а Слобідська, 49

вул. 3-а Слобідська, 49-а

вул. 3-а Слобідська, 51

вул. 3-а Слобідська, 55

вул. 3-а Слобідська (непарний бік) - ріг вул. Чкалова

вул. 1-а Слобідська - ріг вул. Чкалова

вул. Садова ріг пр. Центрального

вул. Садова - ріг вул. Чкалова

вул. Чкалова, біля буд. 62-б - ріг вул. Садової

вул. Нікольська, 5

вул. Нікольська, 14

вул. Одеське шосе, 53-а

вул. Одеське шосе, 86

вул. Веселинівська ріг вул. Очаківської

вул. Веселинівська, 12

пр. Героїв України, 21

пр. Героїв України, 23/1

пр. Героїв України, 18

пр. Героїв України - ріг вул. Оберегової

пр. Героїв України, 59

пр. Героїв України, зупинка громадського транспорту "Ательє"

вул. Архітектора Старова, біля буд. 2-а

вул. Сергія Цвєтка, 10

вул. Христо Ботєва, 41

Корабельний район:

пр. Богоявленський, 311

пр. Богоявленський - ріг вул. Самойловича;

пр. Корабелів, 14;

вул. Знаменська, 37;

вул. Олега Ольжича, 3-Г;

вул. Адмірала Ушакова, 5;

вул. Глинки, 6;

пр. Корабелів, 20/3

Нагадаємо:

У грудні традиційно настає час для новорічних фотосесій. Українці шукають красиві локації і вже невдовзі публікуватимуть святкові фото у соцмережах. У моді цьогоріч - простота.

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