Де в Миколаєві продаватимуть новорічні ялинки: адреси

У всіх районах міста можна придбати ялинку.
У Миколаєві затвердили місця, де продаватимуть новорічні ялинки та прикраси. Всього таких пунктів налічуватиметься 98. Відповідне рішення прийняли члени виконкому під час засідання 8 грудня.
Про це повідомляє "Суспільне".
Пункти торгівлі ялинками та прикрасами будуть наявні в усіх чотирьох районах Миколаєва та працюватимуть від 13 грудня до 31 грудня включно. Продаж ялинок має здійснюватися за наявності маркування зі штрих-кодом.
Інгульський район:
- вул. Космонавтів, 142
- пр. Центральний, 255, в районі зупинки 6-а Слобідська
- вул. Херсонське шосе, 38-а
- вул. Космонавтів, 62-64
- вул. Космонавтів, 130
- пр. Богоявленський - ріг вул. Південної в обох напрямках
- вул. Будівельників, 3-а, навпроти ринку
- вул. Будівельників, 3-Б, заїзд до ринку
- вул. Космонавтів, 136 - ріг вул. Електронної
- пр. Миру, 22 - ріг вул. 5-ї Лінії
- вул. Космонавтів, 68-а
- вул. Космонавтів, 68-а
- вул. Космонавтів, 76/1, в районі пл. Перемоги
- вул. Космонавтів, 53
- вул. Скульптора Ізмалкова - ріг пр. Миру, 40
- вул. Космонавтів, 126/1 - ріг вул. Нагірної
- пр. Миру - ріг вул. Театральної, 51
- пр. Миру, 1/1, навпроти супермаркету
- вул. Будівельників, 14
- вул. Будівельників, 12
- вул. Будівельників, 10
- вул. Будівельників, 18
- вул. Космонавтів - ріг вул. Турбінної
- вул. Космонавтів, 66-68
- пр. Миру, 2
- вул. Космонавтів, 43-б
- вул. Космонавтів, 60
- Херсонське шосе - ріг вул. Будівельників
- вул. Космонавтів - ріг вул. Троїцької
Заводський район
- вул. Озерна, 11
- вул. Крилова, 13, 15
- вул. Крилова, 38, біля супермаркету
- вул. Крилова, 40
- вул. Курортна, 1
- вул. Генерала Карпенка, 51, на парковці ринку
- вул. Морехідна - ріг вул. Георгія Гонгадзе, 7
- вул. Шосейна, 14-14-а, навпроти будинку
- вул. Сінна, 39, навпроти будинку
- вул. Озерна, 17-г, на парковці
- вул. Декабристів, 69
- Привокзальна площа
- вул. 8 Березня, 42-б
- вул. 8 Березня, 69-б
- вул. 8 Березня, 89
- пр. Центральний, 29
- пр. Центральний, 21
- пр. Центральний, 31
- вул. Чкалова, 1-3
- вул. Чкалова, 2-4
- вул. 6 Поперечна, 33, навпроти будинку
- вул. Озерна, 15
- вул. Озерна, 13
- пр. Центральний, 23, парковка по вул. 8-го Березня
Центральний район:
- вул. 6-а Слобідська, біля буд. 43 - ріг пр. Центрального
- вул. 6-а Слобідська - ріг вул. Чкалова
- вул. 6-а Слобідська - ріг вул. Колодязної
- вул. Колодязна, 4
- вул. Колодязна, 10-А
- вул. 1 Воєнна, навпроти парку “Народний сад”
- вул. 2 Екіпажна, 4
- вул. Привільна, 71-А
- пр. Центральний, 171
- пр. Центральний, 161
- пр. Центральний, 152
- вул. 3-а Слобідська, 28
- вул. 3-а Слобідська, 30
- вул. 3-а Слобідська, 49
- вул. 3-а Слобідська, 49-а
- вул. 3-а Слобідська, 51
- вул. 3-а Слобідська, 55
- вул. 3-а Слобідська (непарний бік) - ріг вул. Чкалова
- вул. 1-а Слобідська - ріг вул. Чкалова
- вул. Садова ріг пр. Центрального
- вул. Садова - ріг вул. Чкалова
- вул. Чкалова, біля буд. 62-б - ріг вул. Садової
- вул. Нікольська, 5
- вул. Нікольська, 14
- вул. Одеське шосе, 53-а
- вул. Одеське шосе, 86
- вул. Веселинівська ріг вул. Очаківської
- вул. Веселинівська, 12
- пр. Героїв України, 21
- пр. Героїв України, 23/1
- пр. Героїв України, 18
- пр. Героїв України - ріг вул. Оберегової
- пр. Героїв України, 59
- пр. Героїв України, зупинка громадського транспорту "Ательє"
- вул. Архітектора Старова, біля буд. 2-а
- вул. Сергія Цвєтка, 10
- вул. Христо Ботєва, 41
Корабельний район:
- пр. Богоявленський, 311
- пр. Богоявленський - ріг вул. Самойловича;
- пр. Корабелів, 14;
- вул. Знаменська, 37;
- вул. Олега Ольжича, 3-Г;
- вул. Адмірала Ушакова, 5;
- вул. Глинки, 6;
- пр. Корабелів, 20/3
Нагадаємо:
У грудні традиційно настає час для новорічних фотосесій. Українці шукають красиві локації і вже невдовзі публікуватимуть святкові фото у соцмережах. У моді цьогоріч - простота.
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