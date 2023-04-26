Как изменился размер пенсии после проведения индексации

В Украине впервые с 2018 года выросло количество пенсионеров.

Доля украинских пенсионеров, получающих менее 3 тысяч гривен в месяц, сократилась с 39% до 30%. В целом такие выплаты до сих пор в Украине получают 3,25 миллиона человек.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Пенсионного фонда, пишет ЭП.

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В Украине впервые с 2018 года выросло количество пенсионеров, их число выросло на 9,2 тыс. человек. За счет проведенной в марте индексации средний размер пенсии теперь составляет 5238 грн. или 143 доллара по курсу НБУ.

Сейчас в Украине среднюю и выше средней пенсии получают примерно 33% пенсионеров. Также возросла доля пенсионеров более 10 тысяч гривен, их теперь более 10%, или 1,06 млн. человек.

Наименьшую пенсию получают жители Тернопольской области – 3997 грн. Это на 24% меньше средних выплат по Украине. Наибольшую пенсию получают жители столицы страны 7129 грн, что на 36% выше среднего показателя по Украине.

Статистика размера пенсий по регионам / Фото: opendatabot.com

Пенсионеры в основном получают свои выплаты через банк, доля таких составляет 78%. Свои деньги пенсионеры доверяют преимущественно государственным банкам, а именно Приватбанку (4,56 млн. или 54%) и Сбербанку (2,99 млн. или 36%).

Пенсионный фонд сообщает, что к проведению индексации средняя пенсия в Украине достигала 4622 грн. Пенсия у мужчин почти в полтора раза больше женской пенсии – 5701 грн против 3926 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде планируется проверить правомерность предоставления пенсионных выплат для украинцев. Следовательно, часть пенсионеров может потерять право на получение денежного довольствия.

Кроме того, мы ранее информировали, что некоторые пенсионеры начнут получать выплаты по-новому.

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