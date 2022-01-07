Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 7 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 7 января зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 192 человека, еще 5 595 — выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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Так, среди новых больных: детей - 364, медработников — 203. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 1 866 человек.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 696 468 человек; поправилось – 3 506 509 человек; летальных исходов – 97 088.

Кроме того, за прошедшие сутки 71 841 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836, дополнительную дозу – 388, бустерную дозу – 4 620.

С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили одну дозу – 14 800 316, получили две дозы – 13 950 698, получили дополнительную дозу – 5 787, бустерную дозу – 16 216. В общей сложности проведено 28 773 017 прививок.

"Уже 47,6% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире к концу 2021 года должен составлять 40%", – сказали в Минздраве.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

г. Киев – 904/3440

Винницкая область – 323/2101

Волынская область – 76/1104

Днепропетровская область – 276/4534

Донецкая область – 218/3205

Житомирская область – 324/1021

Закарпатская область – 154/1142

Запорожская область – 159/1479

Ивано-Франковская область – 505/743

Киевская область – 272/1919

Кировоградская область – 54/1315

Луганская область – 87/1251

Львовская область – 494/1645

Николаевская область – 163/1153

Одесская область – 228/1941

Полтавская область – 270/1877

Ровенская область – 163/1296

Сумская область – 379/1643

Тернопольская область – 366/908

Харьковская область – 652/6133

Херсонская область – 120/801

Хмельницкая область – 300/917

Черкасская область – 241/1083

Черновицкая область – 133/1052

Черниговская область – 316/1133

Заметим, что в Украине, по состоянию на утро 6 января, было зафиксировано 6632 новых случая коронавируса. Умерло 187 человек, 9121 пациент выздоровел.

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