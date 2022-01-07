Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 7 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 7 января зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 192 человека, еще 5 595 — выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Так, среди новых больных: детей - 364, медработников — 203. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 1 866 человек.
За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 696 468 человек; поправилось – 3 506 509 человек; летальных исходов – 97 088.
Кроме того, за прошедшие сутки 71 841 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836, дополнительную дозу – 388, бустерную дозу – 4 620.
С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили одну дозу – 14 800 316, получили две дозы – 13 950 698, получили дополнительную дозу – 5 787, бустерную дозу – 16 216. В общей сложности проведено 28 773 017 прививок.
"Уже 47,6% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире к концу 2021 года должен составлять 40%", – сказали в Минздраве.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
- г. Киев – 904/3440
- Винницкая область – 323/2101
- Волынская область – 76/1104
- Днепропетровская область – 276/4534
- Донецкая область – 218/3205
- Житомирская область – 324/1021
- Закарпатская область – 154/1142
- Запорожская область – 159/1479
- Ивано-Франковская область – 505/743
- Киевская область – 272/1919
- Кировоградская область – 54/1315
- Луганская область – 87/1251
- Львовская область – 494/1645
- Николаевская область – 163/1153
- Одесская область – 228/1941
- Полтавская область – 270/1877
- Ровенская область – 163/1296
- Сумская область – 379/1643
- Тернопольская область – 366/908
- Харьковская область – 652/6133
- Херсонская область – 120/801
- Хмельницкая область – 300/917
- Черкасская область – 241/1083
- Черновицкая область – 133/1052
- Черниговская область – 316/1133
Заметим, что в Украине, по состоянию на утро 6 января, было зафиксировано 6632 новых случая коронавируса. Умерло 187 человек, 9121 пациент выздоровел.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- В Украине разрешили бустерную вакцинацию против COVID-19: как записаться на прививку
- Глава Минздрава предупредил украинцев о подготовке к очередной волне COVID-19
- Минздрав изменил смешанные схемы вакцинации от COVID-19: как отныне их можно комбинировать
- "Розовый глаз", выпадение волос, головные боли: нетипичные симптомы "Омикрона", на которые стоит обращать внимание