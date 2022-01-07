Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 7 тисяч.

В Україні станом на ранок 7 січня зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 192 людини, ще 5 595 - одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

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Так, серед нових хворих: дітей - 364, медпрацівників - 203. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 1 866 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 696 468 осіб; одужало – 3 506 509 осіб; летальних випадків – 97 088.

Крім того, за минулу добу 71 841 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

"Вже 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 44,9% дорослого населення України отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця 2021 року має становити 40%", - сказали у МОЗ.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

м. Київ – 904/3440

Вінницька область – 323/2101

Волинська область – 76/1104

Дніпропетровська область – 276/4534

Донецька область – 218/3205

Житомирська область – 324/1021

Закарпатська область – 154/1142

Запорізька область – 159/1479

Івано-Франківська область – 505/743

Київська область – 272/1919

Кіровоградська область – 54/1315

Луганська область – 87/1251

Львівська область – 494/1645

Миколаївська область – 163/1153

Одеська область – 228/1941

Полтавська область – 270/1877

Рівненська область – 163/1296

Сумська область – 379/1643

Тернопільська область – 366/908

Харківська область – 652/6133

Херсонська область – 120/801

Хмельницька область – 300/917

Черкаська область – 241/1083

Чернівецька область – 133/1052

Чернігівська область – 316/1133

Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 6 січня, було зафіксовано 6 632 нові випадки коронавірусу. Померло 187 людей, 9 121 пацієнт одужав.

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