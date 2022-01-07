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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 січня

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 січня

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на понад 7 тисяч.

В Україні станом на ранок 7 січня зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 192 людини, ще 5 595 - одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, серед нових хворих: дітей - 364, медпрацівників - 203. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 1 866 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 696 468 осіб; одужало – 3 506 509 осіб; летальних випадків – 97 088.

Крім того, за минулу добу 71 841 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

"Вже 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 44,9% дорослого населення України отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця 2021 року має становити 40%", - сказали у МОЗ.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза): 

  • м. Київ – 904/3440
  • Вінницька область – 323/2101
  • Волинська область – 76/1104
  • Дніпропетровська область – 276/4534
  • Донецька область – 218/3205
  • Житомирська область – 324/1021
  • Закарпатська область – 154/1142
  • Запорізька область – 159/1479
  • Івано-Франківська область – 505/743
  • Київська область – 272/1919
  • Кіровоградська область – 54/1315
  • Луганська область – 87/1251
  • Львівська область – 494/1645
  • Миколаївська область – 163/1153
  • Одеська область – 228/1941
  • Полтавська область – 270/1877
  • Рівненська область – 163/1296
  • Сумська область – 379/1643
  • Тернопільська область – 366/908
  • Харківська область – 652/6133
  • Херсонська область – 120/801
  • Хмельницька область – 300/917
  • Черкаська область – 241/1083
  • Чернівецька область – 133/1052
  • Чернігівська область – 316/1133

Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 6 січня, було зафіксовано 6 632 нові випадки коронавірусу. Померло 187 людей, 9 121 пацієнт одужав.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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