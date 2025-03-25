Крымский "Бэнкси" разрисовал подъезд нацистскими символами из фекалий

В оккупированном Крыму житель города Щелкино разукрасил фекалиями подъезд дома, изобразив нацистскую символику. Молодого человека арестовали.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Ленинский районный суд Крыма вынес решение об административном аресте 19-летнего жителя Щелкино за пропаганду нацистской символики.

Студент на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами многоквартирного дома на стене фекалиями изобразил нацистскую атрибутику и символику, запрещенную на территории России.

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Парень признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.

К слову, в феврале в оккупированном Севастополе оштрафовали женщину за "пропаганду чайлдфри" в соцсети.