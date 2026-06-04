Крымский мост снова перекрыли для движения транспорта: что известно

Крымский мост / © Associated Press

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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановили. Водители и пассажиры, находящиеся на мосту или в зоне осмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Об этом сообщил официальный канал, информирующий о ситуации на Крымском мосту.

В уведомлении не уточняют причины введенных ограничений. Также пока нет информации о сроках возобновления движения.

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Отметим, что российские оккупационные власти регулярно перекрывают движение по Крымскому мосту во время объявления воздушной опасности, угрозы атак беспилотников или проведения специальных мер безопасности.

Напомним, что ранее в Крыму раздавались взрывы : сообщают об атаке в районах аэродромов Бельбек, Саки и Кача

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