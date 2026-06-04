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- Укрaїнa
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Кримський міст знову перекрили для руху транспорту: що відомо
Рух автомобільного транспорту Кримським мостом у ніч проти 4 червня тимчасово чомусь перекрили з невідомих причин.
Рух автомобільного транспорту Кримським мостом тимчасово зупинили. Водіїв і пасажирів, які перебувають на мосту або в зоні огляду, закликали зберігати спокій та виконувати вказівки співробітників транспортної безпеки.
Про це повідомив офіційний канал, що інформує про ситуацію на Кримському мосту.
У повідомленні не уточнюють причини запроваджених обмежень. Також наразі немає інформації про терміни відновлення руху.
Зазначимо, що російська окупаційнп влада регулярно перекриває рух Кримським мостом під час оголошення повітряної небезпеки, загрози атак безпілотників або проведення спеціальних заходів безпеки.
Нагадаємо, що раніше у Криму лунали вибухи: повідомляють про атаку в районах аеродромів Бельбек, Саки та Кача