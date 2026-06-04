Кримський міст знову перекрили для руху транспорту: що відомо

Кримський міст / © Associated Press

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Рух автомобільного транспорту Кримським мостом тимчасово зупинили. Водіїв і пасажирів, які перебувають на мосту або в зоні огляду, закликали зберігати спокій та виконувати вказівки співробітників транспортної безпеки.

Про це повідомив офіційний канал, що інформує про ситуацію на Кримському мосту.

У повідомленні не уточнюють причини запроваджених обмежень. Також наразі немає інформації про терміни відновлення руху.

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Зазначимо, що російська окупаційнп влада регулярно перекриває рух Кримським мостом під час оголошення повітряної небезпеки, загрози атак безпілотників або проведення спеціальних заходів безпеки.

Нагадаємо, що раніше у Криму лунали вибухи: повідомляють про атаку в районах аеродромів Бельбек, Саки та Кача

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