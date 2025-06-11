Кто дал название реке Днепр и что оно означает: историк объяснил

Река Днепр / © Sven Teschke/wikimedia.org

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Главную реку современной Украины назвали Днепром древние скифы — представители иранской группы народов, которые пришли на наши земли в VII веке до нашей эры, перейдя Кавказ. Это название означает «глубокая вода».

Об этом рассказал украинский историк Александр Алферов на своем YouTube-канале.

«Скифы, которые жили на территории нашей Украины и имели здесь свое государство несколько тысяч лет назад, назвали эту реку Днепром», — отметил он.

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Как пояснил историк, название состоит из двух слов восточноиранского языка, на котором говорили скифы, — «дн» (вода) и «апр» (глубокий). То есть река Днепр — это просто «глубокая вода».

Тот же корень «дн» присутствует также в названиях еще двух крупных рек Украины — Дона и Днестра.

В то же время другие древние народы называли Днепр по-своему.

«Славяне называли Днепр Славутичем, а греки, которые жили на северном Причерноморье, называли Днепр Борисфеном, что означает „река, которая течет с севера“», — отметил историк.

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Как отметил Алферов, скифское название Днепра является древнейшим.

Напомним, ранее историки рассказали персии о происхождении названия украинской столицы Киева