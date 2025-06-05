Кто сможет служить в ВСУ после 60 лет: в Раде ответили

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Федиенко рассказал, что к нему регулярно обращаются военные командиры, комбриги и комбаты, имеющие среди своих подчиненных или желающих присоединиться к армии лиц от 60 лет.

Об этом он сказал в эфире телеканала Киев24.

«У нас есть те добровольцы, у которых 60+, не на боевые должности. Мы не говорим, конечно, о штурмовых подразделениях, но, например, это могут быть связисты, повара, делопроизводители, юристы — те, кто хочет быть полезным», — объяснил депутат.

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Однако действующее законодательство ограничивает мобилизацию лиц старше 60 лет, даже если они желают присоединиться к рядам ВСУ.

«Парламент и профильный комитет уже изучают этот вопрос. Разрабатывается соответствующий законопроект», — сообщил Федиенко.

Он также подчеркнул: «Если военно-врачебная комиссия признает такого гражданина пригодным к службе, и он добровольно подписывает контракт с ВСУ — то, в принципе, никаких проблем нет».

По словам Федиенко, в таких добровольцах больше всего нуждаются в зоне боевых действий именно на тыловых позициях.

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Напомним, по словам военного эксперта Павла Нарожного, лица старше 60 лет, которые будут заключать контракт с Силами обороны Украины, не будут служить в пехоте на передовой.

Он привел пример двух братьев-близнецов из 45-й отдельной артиллерийской бригады, которым исполнилось 60, но продолживших службу и работающих водителями топливозаправщиков. Также упомянул 62-летнего полковника артиллерии в отставке, который хотел преподавать в учебном центре.

Однако военнослужащий и блогер Кирилл Сазонов выступил против этой идеи. Ведь люди после 50 уже не обладают такой выносливостью, как молодежь, а обучение с новыми технологиями дается им сложнее.