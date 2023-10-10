Куму Медведчук Чубирко избрали меру пресечения

Депутату Закарпатского областного совета Ивану Чубирко, который является давним соратником и кумом предателя Виктора Медведчука, избрали меру пресечения.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

"Депутату Закарпатского областного совета Ивану Чубирко избрали меру пресечения. Его будут содержать под стражей без права внесения залога", — написал он.

Следует отметить, что Чубирко является давним соратником Медведчука. Эксдептата-изменник времени назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ.

Напомним, кума Медведчука СБУ задержала 7 октября в Закарпатье. По информации спецслужбы, он был лидером банды рэкетиров и имел статус криминального "авторитета".

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