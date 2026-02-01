ТСН в социальных сетях

В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза

Из-за угрозы удара беспилотникам жителям Киева следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Тревога

Тревога / © ТСН

В Киеве объявлена воздушная тревога. Есть угроза враждебного БПЛА.

Об этом сообщает КМВА .

Как отметили в ведомстве, воздушная тревога объявлена из-за угрозы вражеских дронов для столицы.

"Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Ранее 28 января армия РФ запустила по Украине беспилотники. Они двигались с востока и севера:

  • БпЛА на Харьковщине — направление Чугуев/Печениги

  • БпЛА из Сумщины — курсом на Харьковщину

  • БпЛА из Сумщины - курсом на Черниговщину, Прилукский район.

Также стало известно, что во время воздушной тревоги пуля попала в школу. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты отмечают: во время воздушной тревоги и работы мобильных огневых групп пребывания на улице или у окон чрезвычайно опасно, поэтому следует сразу направляться к укрытиям.

