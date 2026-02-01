- Дата публикации
В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза
Из-за угрозы удара беспилотникам жителям Киева следует находиться в укрытиях.
В Киеве объявлена воздушная тревога. Есть угроза враждебного БПЛА.
Об этом сообщает КМВА .
Как отметили в ведомстве, воздушная тревога объявлена из-за угрозы вражеских дронов для столицы.
"Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.
Ранее 28 января армия РФ запустила по Украине беспилотники. Они двигались с востока и севера:
БпЛА на Харьковщине — направление Чугуев/Печениги
БпЛА из Сумщины — курсом на Харьковщину
БпЛА из Сумщины - курсом на Черниговщину, Прилукский район.
Также стало известно, что во время воздушной тревоги пуля попала в школу. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты отмечают: во время воздушной тревоги и работы мобильных огневых групп пребывания на улице или у окон чрезвычайно опасно, поэтому следует сразу направляться к укрытиям.