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"Люди должны проснуться": известный музыкант о потерях на фронте

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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"Люди должны проснуться": известный музыкант о потерях на фронте

Юрий Юрченко / Фото: facebook.com/Yurcash

Он отметил, что потери на фронте колоссальны.

Известный украинский музыкант и военнослужащий Юрий Юрченко заявил, что украинцы должны проснуться, ведь война в Украине надолго, а потери на фронте очень велики.

Об этом он заявил во время интервью в передаче "Рандеву" Янины Соколовой.

"Не нужно быть тупым. Что, не понятно, что у нас потери невероятны, колоссальны. Я боюсь назвать, сколько только в нашем батальоне "ушло" ребят, которых я лично знал", — заявил музыкант.

Он отметил, что украинцам следует проснуться и помогать фронту.

"Потери невероятны, но даже ради этих потерь, люди должны проснуться, спящие. Я просто понимаю, как устали люди, которые круглосуточно работают, они устают. Им психологи даже не помогают", — отметил Юрченко.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров заявил, что электронные вызовы в военкомат получат все в Украине и за рубежом.

Кроме того, мы ранее информировали, что одна из стран Европы заявила, что будет выдавать Украине мужчин призывного возраста.

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Дата публикации
Просмотры
892
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