"Люди повинні прокинутися": відомий музикант про втрати на фронті

Він зазначив, що втрати на фронті колосальні.

Відомий український музикант та військовослужбовець Юрко Юрченко заявив, що українці повинні прокинутись, адже війна в Україні надовго, а втрати на фронті дуже великі.

Про це він заявив в під час інтервʼю у передачі "Рандеву" Яніни Соколової.

"Не потрібно бути тупим. Що, не зрозуміло, що в нас втрати неймовірні, колосальні. Я боюся назвати, скільки тільки в нашому батальйоні "пішло" хлопців, яких я особисто знав", - заявив музикант.

Він зазначив, що українцям слід прокинутись, і допомагати фронту.

"Втрати неймовірні, але навіть ради цих втрат, люди мають прокинутися, ті, що сплять. Я просто розумію, як втомилися люди, які цілодобово працюють, вони втомлюються. Їм психологи, навіть, не допомагають", - зауважив Юрченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Рустем Умєров заявив, що електронні виклики до військкомату отримають всі в Україні та за кордоном.

Крім того, ми раніше інформували, що одна з країн Європи заявила, що видаватиме Україні чоловіків призовного віку.

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