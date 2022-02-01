Мы не преувеличиваем угрозу РФ — Джонсон о вероятном вторжении в Украину

Великобритания будет применять все возможные меры по сдерживанию российской агрессии, сказал глава британского правительства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Украины заявил, что ситуация с российской агрессией напряженная.
Об этом он сказал во время онлайн-брифинга по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.
"Я не могу сказать, что мы преувеличиваем угрозу (российскую— ред.). Я должен сказать, что мы сейчас видим разведданные, свидетельствующие о напряженной ситуации. Есть подготовка разного плана к военной кампании. Конечно, Великобритания пытается играть объединительную роль для Запада. Действительно, речь идет об Украине, и это очень важно не только для нас, ведь речь идет о целой архитектурной безопасности для всей Европы", — сказал британский премьер.
Джонсон подчеркнул, что Великобритания будет применять все возможные меры по сдерживанию российской агрессии, которая несет опасность не только для Украины, но и для всей Европы.
"Мы не хотим, чтобы президент РФ Владимир Путин пытался и достиг своей цели. Ты держишь дуло пистолета у виска Украины и тем ты пытаешься заставить нас (стран Европы – ред.) изменить свои подходы", — сказал Джонсон.
Как сообщали ранее, Борис Джонсон сообщил, что Россия разместила более 100 тыс. военных возле украинской границы и потенциально может разместить в Беларуси еще 30 тыс.
Стоит отметить, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 1 февраля прилетел в Украину с официальным визитом. В рамках визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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