Ми не перебільшуємо загрозу РФ - Джонсон про ймовірне вторгнення до України

Ми не перебільшуємо загрозу РФ - Джонсон про ймовірне вторгнення до України

Велика Британія застосовуватиме всі можливі заходи для стримування російської агресії, сказав голова британського уряду.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом України заявив, що ситуація з російською агресією є напруженою.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу за результатами переговорів з очільником держави Володимиром Зеленським в Маріїнському палаці.

"Я не можу сказати, що ми перебільшуємо загрозу (російську - ред.). Я мушу сказати, що ми зараз бачимо розвіддані, які свідчать про напружену ситуацію. Є підготовка різного плану до військової кампанії. Звичайно, Велика Британія намагається грати об'єднувальну роль для Заходу. Дійсно, йдеться про Україну, і це дуже важливо не лише для нас, адже мовиться про цілу безпекову архітектуру для усієї Європи", - сказав британський прем'єр.

Джонсон наголосив, що Велика Британія застосовуватиме всі можливі заходи для стримування російської агресії, яка несе небезпеку не лише для України, а й для усієї Європи.

"Ми не хочемо, аби президент РФ Володимир Путін намагався і досягнув своєї мети. Ти тримаєш дуло пістолета біля скроні України і тим ти намагаєшся змусити нас (країн Європи - ред.) змінити свої підходи", - сказав Джонсон.

Візит Джонсона: як минула зустріч прем'єр-міністра Великої Британії і президента України

Як повідомляли раніше, Борис Джонсон повідомив, що Росія розмістила понад 100 тис. військових біля українських кордонів і потенційно може розмістити в Білорусі ще 30 тис.

Варто зазначити, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон надвечір 1 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У межах візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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