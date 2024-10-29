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На Буковине трактор наехал на фермера, мужчина скончался на поле

На Буковине трактор наехал на фермера, мужчина скончался на поле

Фото с месяца события/Национальная полиция Украины

Местный житель погиб из-за несоблюдения мер безопасности во время ремонта и эксплуатации трактора

В Черновицком районе на поле в административных границах села Турятка трактор наехал на фермера.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

«Событие случилось вчера, 28 октября. В результате наезда трактора «Т-150К» водитель получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 58-летний местный житель во время ремонта и эксплуатации трактора «Т-150К» не соблюдал меры безопасности, в результате транспортное средство начало самовольное движение и наехал на буковинца.

Полиция проводит досудебное расследование инцидента, выехав на место происшествия следственно-оперативной группе из Герц для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны невозможно только из-за частных договоренностей и тишины на фронте.

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