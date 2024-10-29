На Буковині трактор наїхав на фермера, чоловік помер на полі

Місцевий житель загинув через те, що не дотримався заходів безпеки під час ремонту та експлуатації трактора

У Чернівецькому районі на полі в адміністративних межах села Турятка трактор наїхав на фермера.

Про це розповіли в Національній поліції.

«Подія трапилася учора, 28 жовтня. У результаті наїзду трактора «Т-150К» кермувальник отримав травми, несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 58-річний місцевий житель під час ремонту та експлуатації трактора «Т-150К» не дотримався заходів безпеки, в результаті транспортний засіб почав самовільний рух і наїхав на буковинця.

Поліція проводить досудове розслідування інциденту, виїхавши на місце події слідчо-оперативній групі з Герци для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни неможливе лише через приватні домовленості та тишу на фронті.

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