Захватчики мобилизуют студентов / © Центр национального сопротивления

На временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области захватчики развернули практику принудительной мобилизации студентов, несмотря на предусмотренные даже российским законодательством отсрочки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

По данным источников ЦНС, на местах системно игнорируют право студентов дневной формы обучения на отсрочку службы.

Оккупационные военкоматы пользуются правовой неопределенностью на захваченных территориях, где формально существующие нормы не работают. Главной задачей для них остается выполнение мобилизационных планов любой ценой.

Как отмечают в Центре нацсопротивления, схема призыва выглядит формально «легальной», однако фактически является принудительной.

Студентам присылают повестки под предлогом «обновления данных» или «сверки документов».

По прибытии в военкомат молодых людей не отпускают домой.

Справки об обучении не принимают во внимание, а самих студентов сразу направляют на военную подготовку, лишая возможности обжаловать решение или воспользоваться юридической защитой.

