На Прикарпатье несовершеннолетний мотоциклист сбил пешехода

Мужчина оказался в больнице.

В Ивано-Франковской области 15-летний мотоциклист сбил 54-летнего пешехода.

Об этом сообщили в управлении гражданской защиты облгосадминистрации.

Отмечается, что авария произошла вечером 29 октября в селе Подбережье. В результате наезда последний получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали в Калушскую больницу.

Напомним, что 26 октября еще одно столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября, 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Сегодня, 28 октября, суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.

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