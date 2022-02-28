Над Винниччиной сбили две российские ракеты

Потерпевших нет.

Об этом во время брифинга сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"Сегодня две крылатые ракеты летели в сторону Гущинца. Они не долетели", — сообщил глава области. По его словам, одна упала в лес, а вторая – в Гущинцах на жилое здание. К счастью, никто не пострадал.