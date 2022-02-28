Над Вінниччиною збили дві російські ракети

Потерпілих немає.

Про це під час брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

"Сьогодні дві крилаті ракети летіли в сторону Гущинець. Вони не долетіли", - повідомив очільник області.За його словами, одна впала в ліс, а друга – в Гущинцях на житлову будівлю. На щастя, ніхто не постраждав.