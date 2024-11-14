Нардеп Одарченко приговорен к восьми годам тюрьмы: что он сделал

Высший антикоррупционный суд признал народного депутата Андрея Одарченко виновным в попытке подкупить за биткоины экспредседателя Госагентства по восстановлению Мустафу Найема. Судья назначил нардепа восемь лет лишения свободы.

Об этом сообщает правозащитная организация Transparency International Ukraine.

Как пишет Transparency International Ukraine, Высший антикорсуд признал Андрея Одарченко виновным в попытке подкупить криптовалютой экспредседателя Госагентства по восстановлению Мустафу Найема.

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Это первый случай, когда антикоррупционные органы зафиксировали взятку в криптовалюте.

Сторона защиты утверждала, что без провокации со стороны Найема преступления не было бы. Ранее на допросе в суде Одарченко признал, что он действительно предложил взятку, но Найем якобы заставил это сделать, поскольку убеждал, что иначе деньги не выделят. По версии защитников, Найем еще с 2023 конфиденциально сотрудничает с правоохранительными органами.

Защита просил оправдать Одарченко в связи с тем, что нет подобающих и допустимых доказательств наличия в его действиях состава преступления.

Однако прокурор отметила, что о провокации Одарченко сообщил только после того, как покинул Украину. По ее мнению, зафиксированные разговоры между ним и Наемом не содержат признаков провокации, а Одарченко предлагал взятку Найему несколько раз. Сторона обвинения просила суд о 10 годах лишения свободы Одарченко с лишением права занимать определенные должности и конфискацией всего имущества.

Напомним, скандальный нардеп Андрей Одарченко сбежал в Румынию. Он пересек государственную границу в районе населенного пункта Красноильск Черновицкой области за пределами пункта пропуска с Румынией.

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