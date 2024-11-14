Нардепа Одарченка засудили до восьми років в’язниці: що він зробив

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Андрія Одарченка винним у спробі підкупити за біткоїни ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма. Суддя призначив нардепу вісім років позбавлення волі.

Про це повідомляє правозахисна організація Transparency International Ukraine.

Як пише Transparency International Ukraine, Вищий антикорсуд визнав Андрія Одарченка винним у спробі підкупити криптовалютою ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма.

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Це перший випадок, коли антикорупційні органи зафіксували хабар у криптовалюті.

Сторона захисту стверджувала, що без провокації зі сторони Найєма злочину б не було. Раніше на допиті в суді Одарченко визнав, що він справді запропонував хабар, але Найєм нібито змусив його це зробити, оскільки переконував, що інакше гроші не виділять. За версією захисників, Найєм ще з 2023 року конфіденційно співпрацює з правоохоронними органами.

Захист просив виправдати Одарченка у зв’язку з тим, що немає належних і допустимих доказів наявності в його діях складу злочину.

Однак прокурорка зазначила, що про провокацію Одарченко повідомив лише після того, як покинув Україну. На її думку, зафіксовані розмови між ним та Наємом не містять ознак провокації, а Одарченко пропонував хабар Найєму кілька разів. Сторона обвинувачення просила суд про 10 років позбавлення волі для Одарченка з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, скандальний нардеп Андрій Одарченко втік до Румунії. Він перетнув державний кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області поза межами пункту пропуску з Румунією.

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