Народные приметы, обряды и обычаи 12 февраля 2022 года

Притихли комнатные птицы — к морозу.

12 февраля церковь и верующие чтят память Собора вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, священномученика Ипполита и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Фрисии, девы, и других 20 мучеников, в Дальних пещерах, преподобного Зинона, ученика святителя Василия Великого, мученика Феофила Нового, благоверного Петра, царя Болгарского.

12 февраля: украинские народные приметы

Солнце сходит за облака — на снегопад, а когда вокруг него кольцо — на ветер.

Будет сильный мороз, если в одном дупле увидите несколько белок.

Притихли комнатные птицы — к морозу.

Ворона спрятала свой клюв под крыло — сильно похолодает.

Иней на деревьях – на мороз, туман – на оттепели.

12 февраля: народные традиции

Раньше в народе верили, что в этот день нельзя прясть, чтобы в течение года не было нарывов.

12 февраля: церковный праздник

Праздник Трех Святителей празднуется ежегодно большинством православных церквей.

В этот день почитается память трех священников, учителей, проповедников и Отцов Восточной Церкви: св. Василия Великого, св. Григория Богослова и св. Ивана Златоустого. В Украине праздник известен как праздник Трех Святителей.

Три отца – иерархи-святители, которые чествуются в день праздника, – ведущие учителя веры, святости и науки Христовой Церкви. Из-за их заслуг Восточная Церковь называет их в своих Богослужениях равноапостольными, органами Святого Духа, колоннами Церкви.

Все они жили в четвертом веке – золотом возрасте христианской веры. Св. Василий и св. Григорий — сыновья славной Каппадокии в Малой Азии, друзья и почти сверстники. Св. Иоанн Златоуст — из Антиохии, он младше их на 20 лет.

12 февраля: что следует делать

Принято посещать церковь и молиться этим трем святым.

12 февраля: что нельзя делать

прясть;

ругаться;

злословить;

конфликтовать;

работать на земле.

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