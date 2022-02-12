Народные приметы, обряды и обычаи 12 февраля 2022 года

Притихли комнатные птицы — к морозу.
12 февраля церковь и верующие чтят память Собора вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, священномученика Ипполита и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Фрисии, девы, и других 20 мучеников, в Дальних пещерах, преподобного Зинона, ученика святителя Василия Великого, мученика Феофила Нового, благоверного Петра, царя Болгарского.
12 февраля: украинские народные приметы
- Солнце сходит за облака — на снегопад, а когда вокруг него кольцо — на ветер.
- Будет сильный мороз, если в одном дупле увидите несколько белок.
- Притихли комнатные птицы — к морозу.
- Ворона спрятала свой клюв под крыло — сильно похолодает.
- Иней на деревьях – на мороз, туман – на оттепели.
12 февраля: народные традиции
Раньше в народе верили, что в этот день нельзя прясть, чтобы в течение года не было нарывов.
12 февраля: церковный праздник
Праздник Трех Святителей празднуется ежегодно большинством православных церквей.
В этот день почитается память трех священников, учителей, проповедников и Отцов Восточной Церкви: св. Василия Великого, св. Григория Богослова и св. Ивана Златоустого. В Украине праздник известен как праздник Трех Святителей.
Три отца – иерархи-святители, которые чествуются в день праздника, – ведущие учителя веры, святости и науки Христовой Церкви. Из-за их заслуг Восточная Церковь называет их в своих Богослужениях равноапостольными, органами Святого Духа, колоннами Церкви.
Все они жили в четвертом веке – золотом возрасте христианской веры. Св. Василий и св. Григорий — сыновья славной Каппадокии в Малой Азии, друзья и почти сверстники. Св. Иоанн Златоуст — из Антиохии, он младше их на 20 лет.
12 февраля: что следует делать
Принято посещать церковь и молиться этим трем святым.
12 февраля: что нельзя делать
- прясть;
- ругаться;
- злословить;
- конфликтовать;
- работать на земле.
Читайте также:
- Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
- Таропрогноз на 2022 год: что карты нам прочат
- Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам прочат
- Супермесяц 2022: даты и влияние
- Луна без курса-2022: в чем таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Уран вернулся к директному движению: что нужно делать и что категорически запрещено
- Прямое движение Меркурия 2022: чем оно отличается от ретроградного и что нужно делать