Народные приметы, обряды и обычаи 18 февраля 2022 года

Притихли комнатные птицы — к морозу.

18 февраля церковь и верующие чтят память мученицы Агафьи, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мученицы Феодулы и мучеников Элладия, Макария и Евагрия.

18 февраля: украинские народные приметы

Притихли комнатные птицы — к морозу.

Ворона спрятала клюв под крыло — сильно похолодает.

Иней на деревьях – на мороз, туман – на оттепели.

18 февраля: церковный праздник

Агата – римская дева-христианка, святая. Правдивых сведений о ее жизни не сохранилось. По преданию, родилась на Сицилии, в благородной христианской семье. Местом рождения считается Катания или Палермо. Была очень красивой девушкой. Решив посвятить себя Богу, дала обет чистоты и невинности. Отказывала всем поклонникам, среди которых был местный сенатор-язычник Квинциан. Претерпела преследования за веру во времена правления императора Деция. Несмотря на попытки Квинциана соблазнить ее до брака и вероотступничества, оставалась верна Христу. Отдана в руки палачей, подвергших девушку жестоким пыткам. По приказу Квинциана ей отрезали грудь — эпизод, ставший одной из классических тем европейской живописи. Имела видение святого апостола Петра, который чудесным образом исцелил ее. Умерла мученической смертью от дальнейших пыток в тюрьме. После смерти на могиле Агаты творились чудеса. Почиталась как святая мученица у ранних христиан в Италии.

Одна из наиболее почитаемых христианских мучениц, имени которой посвящены многочисленные произведения искусства и литературы. В иконографии и живописи изображается в виде красивой девушки с орудиями пыток, ножницами, обнаженной грудью и т.д. Защитница от вулканов, пожаров, молний, рака груди; изнасилованных, замученных, нянек.

18 февраля: народные традиции

Ранее считалось, что Агафья защищает домашний рогатый скот. Именно поэтому ей молились за здоровье животных, просили уберечь их от сглаза и сглаза. Также 18 февраля – день поминовения мертвых. Следует помолиться в храме за их души. Особенно это касается умерших насильственной смертью.

18 февраля: что не стоит делать

ссориться;

сидеть в неубранном доме.

18 февраля: что следует делать

вспоминать предков.

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