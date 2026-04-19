- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 324
- Время на прочтение
- 6 мин
Не прячьте пуховики: синоптики предупредили о еще более сильном похолодании и новой волне заморозков в Украине
Украину накроет волна похолодания с ночными морозами до -3 градусов и интенсивными ливнями. Из-за угрозы для урожая и раннецветущих деревьев синоптики объявили оранжевый уровень опасности в большинстве регионов страны.
Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. Синоптики предупреждают о ночных заморозках до -3 градусов и сильных дождях. Метеорологи объявили оранжевый уровень опасности для ряда областей, поскольку резкое снижение температуры может повредить плодовым деревьям и ранним посевам.
Подробнее о погоде в Украине 20 апреля — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в понедельник, 20 апреля, в Украину придет похолодание.
В свою очередь начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в начале новой рабочей недели адвекция холода усилится. Температура воздуха ночью в Украине будет колебаться от +2 до 7 градусов тепла, одновременно на поверхности почвы в пониженных формах рельефа возможны заморозки до-3 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +14 градусов выше нуля.
По данным Украинского гидрометцентра, 20 апреля будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью на крайнем востоке и западе местами небольшие, днем на Правобережье умеренные, местами значительные дожди, в северных областях местами пройдут небольшие дожди. На остальной территории страны синоптики осадков не прогнозируют.
Ветер будет дуть преимущественно северный, на юге страны южный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, в северных, восточных и большинстве центральных областей на поверхности почвы, на северо-востоке и в воздухе заморозки до-3 градусов ниже нуля.
Днем столбики термометров будут показывать от +5 до +10 градусов тепла. На Закарпатье и юге страны ночью следует ожидать от +4 до +9 градусов тепла, днем — от +11 до +16 градусов тепла.
Синоптики предупреждают о заморозках
Ночью 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов мороза. На следующие сутки, 21 апреля, такая же ситуация будет наблюдаться в западных, центральных и Харьковской областях, а 22 апреля ночные заморозки на почве охватят почти всю страну, кроме юго-востока. Из-за этого в этих регионах объявлен первый (желтый) уровень опасности.
В то же время синоптики предупреждают о значительном снижении температуры воздуха до -3 градусов ниже нуля, что соответствует второму (оранжевому) уровню опасности. Такие заморозки ожидаются 20 апреля на северо-востоке, в течение 21-22 апреля в северных регионах, а 22 апреля — также в западных и большинстве центральных областей.
Погода в Киеве
В ближайшие дни на Киевщине и в столице ожидается существенное похолодание. В понедельник, 20 апреля, будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами пройдет небольшой дождь.
Температура в регионе ночью будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, однако на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов мороза, что соответствует первому уровню опасности. В Киеве ночь будет несколько теплее: ожидается около +4…+6 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов тепла.
Также метеорологи предупреждают, что в начале следующей недели в регионе ожидаются сильные заморозки. В течение 21 и 22 апреля по всей территории Киевской области в воздухе прогнозируется снижение температуры до -3, из-за чего объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.
В столице в эти дни также вероятны заморозки на поверхности почвы. Специалисты предостерегают, что такие погодные условия представляют серьезную угрозу для раннецветущих плодовых деревьев, которые могут существенно пострадать от резкого снижения температуры.
Погода во Львове
На Львовщине 20 апреля погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона с центром над Румынией. В течение дня будет облачно. Ветер будет дуть северо-восточный, со скоростью 9 — 14 м/с.
Температура ночью составит от +3 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +6 до +11 градусов тепла. Во Львове ожидается от +5 градусов ночью до +10 градусов тепла днем.
В то же время синоптики предупреждают о сильных дождях: по области и в городе Львове утром и днем местами пройдет значительный дождь. В регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.
Погода в Одессе
В Одесской области и в областном центре 20 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с периодическими прояснениями. Первая половина суток пройдет без существенных осадков, однако уже днем регион накроет умеренный дождь.
В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, а видимость на автодорогах области будет оставаться хорошей, что обеспечит благоприятные условия для водителей.
Температурные показатели по области ночью будут колебаться от +4 до +9 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +17 градусов выше нуля, причем в южных районах столбики термометров могут достичь отметки +20.
В самой Одессе ночная температура составит около +7…+9 градусов тепла, а в дневные часы ожидается от +12 до +14 градусов тепла.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 20 апреля будет облачно, вечером местами возможны дожди.
Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться:
ночью от +1 до +6 градусов тепла;
днем от +11 до +16.
В городе Днепр столбики термометров будут показывать:
ночью от +2 до +4 градусов тепла;
днем от +13 до +15.
В то же время синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы и местами в воздухе до -3 градусов ниже нуля. В области объявлен первый уровень опасности, желтый.
Погода в Харькове
На Харьковщине существенно изменится погода из-за прихода холодного воздуха и ночных заморозков. В понедельник, 20 апреля, в регионе ожидается переменная облачность: если ночью осадков не предвидится, то днем пройдет небольшой дождь.
Ветер будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью опустится до -3 градусов мороза, а днем прогреется до +12 градусов тепла. Непосредственно в Харькове ночные заморозки составят до -2 градусов мороза, тогда как дневная температура будет колебаться в пределах +9…+11 градусов выше нуля.
Во вторник, 21 апреля, синоптики объявили второй (оранжевый) уровень опасности из-за усиления стихийных метеорологических явлений. Ночью по всей территории Харьковской области ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов ниже нуля.
Погода в Черкассах
По данным Черкасского гидрометцентра, область находится под влиянием тыловой части циклона, центр которого сместился к Каспийскому морю. С северного направления надвигается холодный атмосферный фронт, однако он уже потерял свою активность, поэтому принесет лишь усиление ветра до 9-14 метров в секунду без серьезных дождей.
Синоптики отмечают, что с 20 апреля после атмосферного фронта в регион начнет заходить холодный арктический воздух с северо-востока. Это спровоцирует резкое снижение температуры и появление осадков. Погода 20 апреля в регионе ожидается облачная с кратковременными прояснениями.
Температурные показатели в пределах области будут колебаться от +10 до +15 градусов тепла, а непосредственно в Черкассах столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла.
Ранее ТСН.ua рассказывал сколько будет выходных в мае 2026 года.
Читайте также:
Гороскоп на 20 апреля для всех знаков зодиака: день, когда лучше не отвечать на важный вопрос
Таропрогноз на неделю с 20 по 26 апреля 2026 года — баланс нежности и силы