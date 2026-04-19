Не прячьте пуховики: синоптики предупредили о еще более сильном похолодании и новой волне заморозков в Украине

Синоптики предупреждают о ночных заморозках 20 апреля / © Getty Images

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. Синоптики предупреждают о ночных заморозках до -3 градусов и сильных дождях. Метеорологи объявили оранжевый уровень опасности для ряда областей, поскольку резкое снижение температуры может повредить плодовым деревьям и ранним посевам.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в понедельник, 20 апреля, в Украину придет похолодание.

В свою очередь начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в начале новой рабочей недели адвекция холода усилится. Температура воздуха ночью в Украине будет колебаться от +2 до 7 градусов тепла, одновременно на поверхности почвы в пониженных формах рельефа возможны заморозки до-3 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +14 градусов выше нуля.

По данным Украинского гидрометцентра, 20 апреля будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью на крайнем востоке и западе местами небольшие, днем на Правобережье умеренные, местами значительные дожди, в северных областях местами пройдут небольшие дожди. На остальной территории страны синоптики осадков не прогнозируют.

Ветер будет дуть преимущественно северный, на юге страны южный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, в северных, восточных и большинстве центральных областей на поверхности почвы, на северо-востоке и в воздухе заморозки до-3 градусов ниже нуля.

Днем столбики термометров будут показывать от +5 до +10 градусов тепла. На Закарпатье и юге страны ночью следует ожидать от +4 до +9 градусов тепла, днем — от +11 до +16 градусов тепла.

Погода в Украине 20 апреля / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о заморозках

Ночью 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов мороза. На следующие сутки, 21 апреля, такая же ситуация будет наблюдаться в западных, центральных и Харьковской областях, а 22 апреля ночные заморозки на почве охватят почти всю страну, кроме юго-востока. Из-за этого в этих регионах объявлен первый (желтый) уровень опасности.

В то же время синоптики предупреждают о значительном снижении температуры воздуха до -3 градусов ниже нуля, что соответствует второму (оранжевому) уровню опасности. Такие заморозки ожидаются 20 апреля на северо-востоке, в течение 21-22 апреля в северных регионах, а 22 апреля — также в западных и большинстве центральных областей.

Синоптики предупреждают о заморозках 20 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В ближайшие дни на Киевщине и в столице ожидается существенное похолодание. В понедельник, 20 апреля, будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами пройдет небольшой дождь.

Температура в регионе ночью будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, однако на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов мороза, что соответствует первому уровню опасности. В Киеве ночь будет несколько теплее: ожидается около +4…+6 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов тепла.

Также метеорологи предупреждают, что в начале следующей недели в регионе ожидаются сильные заморозки. В течение 21 и 22 апреля по всей территории Киевской области в воздухе прогнозируется снижение температуры до -3, из-за чего объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

В столице в эти дни также вероятны заморозки на поверхности почвы. Специалисты предостерегают, что такие погодные условия представляют серьезную угрозу для раннецветущих плодовых деревьев, которые могут существенно пострадать от резкого снижения температуры.

Предупреждение о заморозках в Киевской области / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

На Львовщине 20 апреля погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона с центром над Румынией. В течение дня будет облачно. Ветер будет дуть северо-восточный, со скоростью 9 — 14 м/с.

Температура ночью составит от +3 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +6 до +11 градусов тепла. Во Львове ожидается от +5 градусов ночью до +10 градусов тепла днем.

В то же время синоптики предупреждают о сильных дождях: по области и в городе Львове утром и днем местами пройдет значительный дождь. В регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение о сильном дожде на Львовщине / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В Одесской области и в областном центре 20 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с периодическими прояснениями. Первая половина суток пройдет без существенных осадков, однако уже днем регион накроет умеренный дождь.

В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, а видимость на автодорогах области будет оставаться хорошей, что обеспечит благоприятные условия для водителей.

Температурные показатели по области ночью будут колебаться от +4 до +9 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +17 градусов выше нуля, причем в южных районах столбики термометров могут достичь отметки +20.

В самой Одессе ночная температура составит около +7…+9 градусов тепла, а в дневные часы ожидается от +12 до +14 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 20 апреля будет облачно, вечером местами возможны дожди.

Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +1 до +6 градусов тепла;

днем от +11 до +16.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +2 до +4 градусов тепла;

днем от +13 до +15.

В то же время синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы и местами в воздухе до -3 градусов ниже нуля. В области объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение о заморозках 20 апреля в Днепропетровской области / © Укргидрометцентр

Погода в Харькове

На Харьковщине существенно изменится погода из-за прихода холодного воздуха и ночных заморозков. В понедельник, 20 апреля, в регионе ожидается переменная облачность: если ночью осадков не предвидится, то днем пройдет небольшой дождь.

Ветер будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью опустится до -3 градусов мороза, а днем прогреется до +12 градусов тепла. Непосредственно в Харькове ночные заморозки составят до -2 градусов мороза, тогда как дневная температура будет колебаться в пределах +9…+11 градусов выше нуля.

Во вторник, 21 апреля, синоптики объявили второй (оранжевый) уровень опасности из-за усиления стихийных метеорологических явлений. Ночью по всей территории Харьковской области ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов ниже нуля.

Предупреждение о сильных заморозках на Харьковщине / © Укргидрометцентр

Погода в Черкассах

По данным Черкасского гидрометцентра, область находится под влиянием тыловой части циклона, центр которого сместился к Каспийскому морю. С северного направления надвигается холодный атмосферный фронт, однако он уже потерял свою активность, поэтому принесет лишь усиление ветра до 9-14 метров в секунду без серьезных дождей.

Синоптики отмечают, что с 20 апреля после атмосферного фронта в регион начнет заходить холодный арктический воздух с северо-востока. Это спровоцирует резкое снижение температуры и появление осадков. Погода 20 апреля в регионе ожидается облачная с кратковременными прояснениями.

Температурные показатели в пределах области будут колебаться от +10 до +15 градусов тепла, а непосредственно в Черкассах столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла.

