"Никаких компромиссов": депутат Европарламента призвал ЕС ввести окончательные санкции против России

Депутат считает, что Россия должна быть наказана за выступления против НАТО и ЕС.

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, призвал ЕС ввести окончательный пакет санкций против России.

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Об этом он сообщил в своем твиттере.

"Правительство Финляндии пострадало от кибератаки, нарушено воздушное пространство, Россия открыто угрожает "военными и политическими последствиями". Без иллюзий. Россия против НАТО, ЕС, всех либерально-демократических интересов и идей. Никаких компромиссов. Полные санкции сейчас", — призвал Верхофстад ЕС.

Finnish government hit by cyberattack, airspace breached, Россия Openly threatening 'military and political consequences'...



Нет illusions. Russia is out proti NATO, EU, все liberal-democratic interests & ideas…



Нет компромиссов. Full sanctions now ! https://t.co/ZFhroCJAuC — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 9 апреля 2022

Напомним, что в Украине идет борьба с Россией по нескольким направлениям. Среди них – продолжающаяся цифровая блокада. В настоящее время технологические компании вводят новые санкции против РФ, враждебно вторгшейся на украинские территории.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что введенных против России санкций недостаточно для того, чтобы заставить государство-агрессорку к миру. Главнокомандующий отмечает, что нужно еще больше усилить давление на Россию.

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