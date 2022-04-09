Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Никаких компромиссов": депутат Европарламента призвал ЕС ввести окончательные санкции против России

Дата публикации
Просмотры
112
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Никаких компромиссов": депутат Европарламента призвал ЕС ввести окончательные санкции против России

Фото:api.delfi.ee

Депутат считает, что Россия должна быть наказана за выступления против НАТО и ЕС.

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, призвал ЕС ввести окончательный пакет санкций против России.

Об этом он сообщил в своем твиттере.

"Правительство Финляндии пострадало от кибератаки, нарушено воздушное пространство, Россия открыто угрожает "военными и политическими последствиями". Без иллюзий. Россия против НАТО, ЕС, всех либерально-демократических интересов и идей. Никаких компромиссов. Полные санкции сейчас", — призвал Верхофстад ЕС.

Напомним, что в Украине идет борьба с Россией по нескольким направлениям. Среди них – продолжающаяся цифровая блокада. В настоящее время технологические компании вводят новые санкции против РФ, враждебно вторгшейся на украинские территории.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что введенных против России санкций недостаточно для того, чтобы заставить государство-агрессорку к миру. Главнокомандующий отмечает, что нужно еще больше усилить давление на Россию.

Читайте также:

Следующая публикация