- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Николаев атаковали российские ударные БПЛА: пострадавших нет
Ночью Николаев оказался под атакой российских ударных беспилотников, пока информации о пострадавших нет.
В Николаеве в ночь на 3 января прогремели взрывы во время атаки российских ударных беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации .
«По состоянию на данный момент без пострадавших», — отметили в ОВА.
Напомним, ранее мы писали о том, что в течение ночи и рано, 13 декабря, россияне обстреливали Николаевщину .