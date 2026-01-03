Николаев атаковали российские ударные БПЛА: пострадавших нет

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Николаеве в ночь на 3 января прогремели взрывы во время атаки российских ударных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации .

«По состоянию на данный момент без пострадавших», — отметили в ОВА.

Напомним, ранее мы писали о том, что в течение ночи и рано, 13 декабря, россияне обстреливали Николаевщину .