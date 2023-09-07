Обмен пленными "всех на всех": Буданов сообщил о преградах со стороны РФ

Есть определенные преграды со стороны страны-агрессорки России относительно обмена пленными по формуле "всех на всех".

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Процесс обмена военнопленными продолжается и по состоянию на данный момент. Есть определенные технические трудности. Я считаю, что из-за не совсем правильной позиции Российской Федерации. Но мы и это преодолеем", — сказал Буданов.

Возникающие препятствия создает Москва. Пока над преодолением всех трудностей работа. Впрочем, даже они не так скоали, как может казаться, подчеркнул главный военный разведчик. Все больше — Киев максимально близок к тому, чтобы в ближайшее время Россия пошла навстречу по обмену пленными "всех на всех".

"Просто нужно найти правильные пути урегулирования этого момента", — заметил Кирилл Буданов.

Как сообщалось, недавно в Киеве родные многих военнослужащих 77-й аэромобильной бригады вышли на мирный ход, требуя от властей предоставить им информацию о судьбе своих сыновей и братьев. Люди говорят, будто "такое впечатление, что они растворились в воздухе".

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