Обмін полоненими "всіх на всіх": Буданов повідомив про перепони з боку РФ

Наразі є певні перепони з боку країни-агресорки Росії щодо обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Процес обміну військовополоненими триває й станом на зараз. Є певні технічні труднощі. Я вважаю, що через не зовсім правильну позицію Російської Федерації. Але ми й це подолаємо", - сказав Буданов.

Певні перепони, які виникають, створює Москва. Наразі над подоланням усіх труднощів робота. Втім, навіть вони не такі скоалні, як може здаватися, наголосив головний військовий розвідник. Щобільше - Київ максимально близький до того, щоб найближчим часом Росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими "всіх на всіх".

"Просто треба знайти правильні шляхи урегулювання цього моменту", - зауважив Кирило Буданов.

Як повідомлялося, нещодавно в Києві рідні багатьох військовослужбовців 77-ї аеромобільної бригади вийшли на мирний хід, вимагаючи від влади надати їм інформацію про долю своїх синів і братів. Люди кажуть, нібито "таке враження, що вони розчинилися в повітрі".

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