Объявлено локальное перемирие: на ЗАЭС проводят ремонтные работы
Возле Запорожской АЭС будут проводить ремонтные работы, чтобы подключить станцию к еще одной линии электроснабжения.
Чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии, вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС было объявлено локальное перемирие. Это даст возможность провести ремонтные работы для восстановления электроснабжения ЗАЭС.
Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В сообщении говорится, что утром 7 ноября вблизи поврежденного участка линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт, подключение которой к станции было прервано шесть месяцев назад, началось разминирование и другие подготовительные работы.
Ремонтные работы начнутся в субботу, 8 ноября, подключение линии «Ферросплавная-1» к станции планируется в течение ближайших дней.
В МАГАТЭ напомнили, что в октябре было объявлено локальное перемирие возле ЗАЭС для ремонтных работ, однако во время восстановления линии «Днепровская» были обнаружены дополнительные повреждения в другом месте — ближе к самой станции, но за пределами согласованных зон прекращения огня.
«Восстановление внеплощадочного электроснабжения крупнейшей в Европе атомной электростанции в прошлом месяце стало чрезвычайно важным событием для ядерной безопасности, которое положило конец десятой и самой длительной полной потере внешнего электроснабжения за более чем три с половиной года войны», — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
При этом он подчеркнул, что недостаточно иметь только одну линию электропередач для станции, ведь до войны их было десять.
«После интенсивных и сложных консультаций с Российской Федерацией и Украиной мы договорились о новом окне прекращения огня, которое позволит продолжить дополнительные ремонтные работы. Надеемся, что эта линия электропередач также вскоре будет снова подключена, что станет новым важным шагом для ядерной безопасности», — отметил Гросси.
Шесть реакторов ЗАЭС не вырабатывали электроэнергию уже более трех лет, и все шесть реакторов остановлены. Но станции все еще нужна электроэнергия для питания насосов, используемых для охлаждения активных зон реакторов и отработанного топлива, а также для предотвращения расплавления с возможным радиоактивным выбросом.
Когда станция теряет всю внешнюю электроэнергию, она полагается на аварийные дизельные генераторы для обеспечения энергией, которая необходима для работы систем безопасности.
Напомним, в начале октября МАГАТЭ официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции, которая из-за действий оккупантов осталась без основного источника питания.