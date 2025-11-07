Объявлено локальное перемирие: на ЗАЭС проводят ремонтные работы

Возле Запорожской АЭС объявлено перемирие / © ТСН.ua

Чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии, вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС было объявлено локальное перемирие. Это даст возможность провести ремонтные работы для восстановления электроснабжения ЗАЭС.

Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В сообщении говорится, что утром 7 ноября вблизи поврежденного участка линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт, подключение которой к станции было прервано шесть месяцев назад, началось разминирование и другие подготовительные работы.

Ремонтные работы начнутся в субботу, 8 ноября, подключение линии «Ферросплавная-1» к станции планируется в течение ближайших дней.

В МАГАТЭ напомнили, что в октябре было объявлено локальное перемирие возле ЗАЭС для ремонтных работ, однако во время восстановления линии «Днепровская» были обнаружены дополнительные повреждения в другом месте — ближе к самой станции, но за пределами согласованных зон прекращения огня.

«Восстановление внеплощадочного электроснабжения крупнейшей в Европе атомной электростанции в прошлом месяце стало чрезвычайно важным событием для ядерной безопасности, которое положило конец десятой и самой длительной полной потере внешнего электроснабжения за более чем три с половиной года войны», — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

При этом он подчеркнул, что недостаточно иметь только одну линию электропередач для станции, ведь до войны их было десять.

«После интенсивных и сложных консультаций с Российской Федерацией и Украиной мы договорились о новом окне прекращения огня, которое позволит продолжить дополнительные ремонтные работы. Надеемся, что эта линия электропередач также вскоре будет снова подключена, что станет новым важным шагом для ядерной безопасности», — отметил Гросси.

Шесть реакторов ЗАЭС не вырабатывали электроэнергию уже более трех лет, и все шесть реакторов остановлены. Но станции все еще нужна электроэнергия для питания насосов, используемых для охлаждения активных зон реакторов и отработанного топлива, а также для предотвращения расплавления с возможным радиоактивным выбросом.

Когда станция теряет всю внешнюю электроэнергию, она полагается на аварийные дизельные генераторы для обеспечения энергией, которая необходима для работы систем безопасности.

Напомним, в начале октября МАГАТЭ официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции, которая из-за действий оккупантов осталась без основного источника питания.