ООН оценит последствия российской агрессии против Украины: подробности

Программа развития ООН начала оценку последствий развязанной Россией войны для условий жизни, доступа к здравоохранению, образованию, средствам к существованию, а также влиянию на общий уровень бедности.

Об этом заявила заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари Дикарло, пишет Укринформ.

Результаты исследования планируется обнародовать в декабре.

Общее количество подтвержденных жертв войны среди гражданского населения составляет 5718 человек, в том числе 372 ребенка, ранены – соответственно 8199 и 635.

Реальные цифры, очевидно, гораздо выше.

Более 6,9 млн человек в Украине являются внутренне перемещенными лицами, более 7 млн беженцев зарегистрированы в Европе, добавила заместитель генсека ООН.

Дикарло также указала, что сейчас 12,7 млн украинцев получают разные формы помощи, к которой присоединилось более 560 гуманитарных организаций. В то же время гумдопомощь охватывает только 1 млн человек на оккупированных территориях, несмотря на огромные гуманитарные потребности в этих регионах.

Черноморская зерновая инициатива, заключенная Украиной, Турцией, Россией и ООН, продолжает содействовать экспорту продовольствия. С начала августа из украинских портов уже вышла сотня судов из более 2,3 млн тонн грузов. Всемирная продовольственная программа ООН зафрахтовала три корабля для перевозки украинского зерна для нужд своих гуманитарных операций. Отчасти благодаря Черноморской зерновой инициативе мировые цены на продовольственные товары снижаются.

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Ранее ООН создала комиссию для расследования теракта в Оленовке.

Напомним, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских.

В результате взрыва погибли около 50 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

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