ООН оцінить наслідки російської агресії проти України: подробиці

Програма розвитку ООН розпочала оцінку наслідків розв'язаної Росією війни для умов життя, доступу до охорони здоров'я, освіти, засобів до існування, а також впливу на загальний рівень бідності.

Про це заявила заступниця генсека організації з політичних питань Розмарі Дікарло, - пише Укрінформ.

Результати дослідження планується оприлюднити у грудні.

Загальна кількість підтверджених жертв війни серед цивільного населення становить 5718 осіб, у тому числі 372 дитини, поранені - відповідно 8199 та 635.

Реальні цифри, очевидно, значно вищі.

Понад 6,9 млн осіб в Україні є внутрішньо переміщеними особами, більш як 7 млн біженців зареєстровані в Європі, додала заступниця генсека ООН.

Дікарло також указала, що зараз 12,7 млн українців отримують різні форми допомоги, до якої долучилося понад 560 гуманітарних організацій. Водночас гумдопомога охоплює лише 1 млн осіб на окупованих територіях, попри величезні гуманітарні потреби в тих регіонах.

Чорноморська зернова ініціатива, укладена Україною, Туреччиною, Росією та ООН, продовжує сприяти експорту продовольства. Від початку серпня з українських портів вже вийшла сотня суден з більш як 2,3 млн тонн вантажів. Всесвітня продовольча програма ООН зафрахтувала три кораблі для перевезення українського зерна для потреб своїх гуманітарних операцій. Частково завдяки Чорноморській зерновій ініціативі світові ціни на продовольчі товари знижуються.

Також читайте Місія ООН має прибути до Оленівки, де окупанти вбили українських полонених

Раніше ООН створила комісію для розслідування теракту в Оленівці.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок вибуху загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

Читайте також:

Шмигаль запропонував відправити на Запорізьку АЕС місію ООН і ЄС