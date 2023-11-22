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От выстрела из пневматической винтовки в школе на Прикарпатье погиб девятиклассник

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1058
Время на прочтение
1 мин
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От выстрела из пневматической винтовки в школе на Прикарпатье погиб девятиклассник

Фото: pixabay.com

Огнестрельное ранение подросток получил во время проведения занятий в рамках кружковой работы.

В среду, 22 ноября, в помещении одного из лицеев Надворнянского района Ивано-Франковской области погиб 14-летний школьник.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

О несчастном случае в школе сообщили на линию "102" в 15:30.

Правоохранители опросили свидетелей происшествия и педагогов. Следователи установили, что учащийся 9 класса получил ранение в область грудной клетки из пневматической винтовки во время проведения занятий в рамках кружковой работы. От полученной травмы подросток скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, решается вопрос предоставления правовой квалификации события.

Напомним, ранее в Одесской области 14-летний подросток без разрешения взял прокатиться родительский микроавтобус и сбил мужчину. Он скончался на месте аварии.

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Дата публикации
Просмотры
1058
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