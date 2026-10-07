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Отключение света 8 октября: "Укрэнерго" объявило графики
«Укрэнерго» сообщило о почасовых отключениях света 8 октября. Ограничения для потребителей могут действовать на протяжении всех суток.
В Украине 8 октября будут действовать ограничения потребления электроэнергии. В части регионов будут применяться повременные отключения света для бытовых и других потребителей.
Об этом сообщило НЭК «Укрэнерго».
Ограничения связаны с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
Какие ограничения будут действовать 8 октября
По данным «Укрэнерго», на протяжении всех суток, с 00:00 до 23:59, предусмотрены:
графики ограничения мощности — для промышленности и бизнеса;
графики почасовых отключений — для всех категорий потребителей, объемом от 0,5 до 1,5 очереди.
Ограничения могут действовать в течение всех суток, однако конкретное время отключения будет зависеть от ситуации в энергосистеме и графиков, обнародованных операторами систем распределения в регионах.
В «Укрэнерго» отметили, что ситуация в энергосистеме может изменяться.
«Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», — призвали в компании.
Также потребителей просят экономно использовать электроэнергию, в частности после восстановления электроснабжения по графику.
Напомним, ранее говорилось, что в Украине продолжительность отключений электроэнергии может возрасти до 15-16 часов в сутки, если Россия продолжит системно атаковать объекты генерации и энергетическую инфраструктуру.
Также публиковались обновленные графики отключения света в Украине сегодня, 7 октября.