Отключение света 8 октября: "Укрэнерго" объявило графики

Отключение света / © Associated Press

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В Украине 8 октября будут действовать ограничения потребления электроэнергии. В части регионов будут применяться повременные отключения света для бытовых и других потребителей.

Об этом сообщило НЭК «Укрэнерго».

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Ограничения связаны с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

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Какие ограничения будут действовать 8 октября

По данным «Укрэнерго», на протяжении всех суток, с 00:00 до 23:59, предусмотрены:

графики ограничения мощности — для промышленности и бизнеса;

графики почасовых отключений — для всех категорий потребителей, объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Ограничения могут действовать в течение всех суток, однако конкретное время отключения будет зависеть от ситуации в энергосистеме и графиков, обнародованных операторами систем распределения в регионах.

В «Укрэнерго» отметили, что ситуация в энергосистеме может изменяться.

«Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», — призвали в компании.

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Также потребителей просят экономно использовать электроэнергию, в частности после восстановления электроснабжения по графику.

Напомним, ранее говорилось, что в Украине продолжительность отключений электроэнергии может возрасти до 15-16 часов в сутки, если Россия продолжит системно атаковать объекты генерации и энергетическую инфраструктуру.

Также публиковались обновленные графики отключения света в Украине сегодня, 7 октября.

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