Открытые раны и переломы: в Запорожье выросло количество раненых из-за удара РФ, страшные разрушения (фото, видео)

Россияне атаковали Запорожье / © Запорожская ОВА

Число людей, пострадавших в результате сегодняшнего российского удара по Запорожье, постоянно растет. На сегодня известно уже о 18 раненых, среди которых двое несовершеннолетних.

Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко в Telegram.

По словам Харченко, у людей переломы, осколочные ранения, ушибы и открытые раны.

Среди госпитализированных — двое детей, которым понадобилась срочная помощь: 17-летний парень получил тяжелые осколочные ранения, сейчас находится в состоянии средней тяжести (на сегодня состояние оценивается как тяжелое), а 15-летняя девушка пережила острую реакцию на стресс из-за атаки.

Всем пострадавшим предоставляется полный объем медицинской помощи.

Спасательные и коммунальные службы продолжают работу на местах попадания, фиксируя повреждение гражданской инфраструктуры.

281 человек обратился за помощью из-за повреждения жилья:

Шевченковский район — 245 человек, среди них 76 — льготных категорий.

Космический район — 36 человек, среди них 8 — льготных категорий.

Потребность в поселении в места временного проживания не зафиксирована.

Дата публикации 19:53, 14.03.26 Россияне атаковали Запорожье: масштабы разрушений гражданской инфраструктуры

Напомним, что сегодня днем российские войска нанесли удар по Запорожью. Известно об одном погибшем человеке, разрушены более 30 домов.