Открытые раны и переломы: в Запорожье выросло количество раненых из-за удара РФ, страшные разрушения (фото, видео)
Помощь врачей понадобилась 17-летнему парню с осколочными ранениями — он в тяжелом состоянии и 15-летней девушке, у нее острая реакция на стресс.
Число людей, пострадавших в результате сегодняшнего российского удара по Запорожье, постоянно растет. На сегодня известно уже о 18 раненых, среди которых двое несовершеннолетних.
Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко в Telegram.
По словам Харченко, у людей переломы, осколочные ранения, ушибы и открытые раны.
Среди госпитализированных — двое детей, которым понадобилась срочная помощь: 17-летний парень получил тяжелые осколочные ранения, сейчас находится в состоянии средней тяжести (на сегодня состояние оценивается как тяжелое), а 15-летняя девушка пережила острую реакцию на стресс из-за атаки.
Всем пострадавшим предоставляется полный объем медицинской помощи.
Спасательные и коммунальные службы продолжают работу на местах попадания, фиксируя повреждение гражданской инфраструктуры.
281 человек обратился за помощью из-за повреждения жилья:
Шевченковский район — 245 человек, среди них 76 — льготных категорий.
Космический район — 36 человек, среди них 8 — льготных категорий.
Потребность в поселении в места временного проживания не зафиксирована.
Напомним, что сегодня днем российские войска нанесли удар по Запорожью. Известно об одном погибшем человеке, разрушены более 30 домов.