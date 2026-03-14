Почему разрушаются дороги в Украине: специалист назвал главное условие долговечности покрытия
По словам эксперта, дороги нужно изначально качественно строить.
Эксперт пояснил, что для сохранения украинских дорог необходимо не только качественное строительство, но и регулярное обслуживание. Так, системный уход позволяет значительно продлить срок эксплуатации покрытия.
Об этом Сергей Сухомлин сказал в эфире «Новости.LIVE».
Глава агентства подчеркнул, что дороги нуждаются в постоянном техническом уходе — так же, как и автомобили. Если инфраструктура построена качественно, а затем регулярно проводятся ремонтные и профилактические работы, покрытие может служить гораздо дольше.
«Нужно один раз их построить в нормальном качестве, а затем каждый год нормально обслуживать. Все», — заключил специалист.
По словам Сухомлина, именно от регулярного обслуживания зависит, будут ли дороги выдерживать сложные погодные условия — в частности морозы, осадки и сезонные перепады температур, которые часто становятся причиной разрушения покрытия.
Ранее говорилось, что в Украине ремонтируют международные и национальные дороги, в частности в прифронтовых регионах. Основные работы планируют провести в две волны — до июня и октября. На ремонты правительство выделило 12,6 млрд грн из государственного бюджета. По словам премьера Юлии Свириденко, это необходимо для обеспечения логистики Сил обороны и эвакуации раненых.