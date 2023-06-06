Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Подрыв Каховской ГЭС: Совбез ООН соберется по просьбе Украины — Кислица

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2179
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Подрыв Каховской ГЭС: Совбез ООН соберется по просьбе Украины — Кислица

Совбез ООН соберется по просьбе Украины / Фото: Associated Press

Ранее заседание Совбеза пыталась созвать Россия.

Совбез ООН соберется во вторник, 6 июня, по просьбе Украины из-за подрыва российскими террористами дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Совет Безопасности ООН соберется сегодня по просьбе Украины, направленной в 8:00 председательствующей в Совете Безопасности ООН ОАЭ для обсуждения взрыва дамбы Каховской ГЭС во временно оккупированной Херсонской области", — написал он.

Он также уточнил, что заседание будет транслироваться в Украине с 23.00 по киевскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что министр внутренних дел Игорь Клименко назначен руководителем работ по ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские террористы после того, как взорвали Каховскую ГЭС, что спровоцировало масштабный экоцид на юге Украины, заявили, что будут созывать Совбез ООН.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2179
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация