Подрыв Каховской ГЭС: Совбез ООН соберется по просьбе Украины — Кислица

Совбез ООН соберется во вторник, 6 июня, по просьбе Украины из-за подрыва российскими террористами дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Совет Безопасности ООН соберется сегодня по просьбе Украины, направленной в 8:00 председательствующей в Совете Безопасности ООН ОАЭ для обсуждения взрыва дамбы Каховской ГЭС во временно оккупированной Херсонской области", — написал он.

Он также уточнил, что заседание будет транслироваться в Украине с 23.00 по киевскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что министр внутренних дел Игорь Клименко назначен руководителем работ по ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские террористы после того, как взорвали Каховскую ГЭС, что спровоцировало масштабный экоцид на юге Украины, заявили, что будут созывать Совбез ООН.

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