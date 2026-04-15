Полицейский задекларировал 1,5 млн гривен выигрыша на ставках на спорт: что обнаружили журналисты на самом деле

Старший оперуполномоченный Хустского районного управления полиции Юрий Лемак в исправленной декларации за 2025 год указал доход в размере 1,55 миллиона гривен в качестве выигрыша у букмекерской компании «Фавбет».

Об этом сообщает «Следствие.Инфо».

Объяснение полицейского

По информации журналистов, кроме выигрыша, по сравнению с первоначальным вариантом отчетности, сумма сбережений полицейского выросла с 200 тысяч до 1,2 миллиона гривен. Также он задекларировал дом и землю в селе Кошелево, принадлежащие его родителям.

Я открыл карточку и смотрел, сколько каждый месяц мне начисляли. От седьмого месяца — 100 000, девятого месяца — 377 000, десятого месяца — 90 000, пятого месяца — 50 000. Ну, и на общую сумму до 1,5 миллионов», — объяснил Юрий Лемак журналистам.

Разногласия в декларациях супругов

Сообщается, что данные в отчетности полицейского существенно отличаются от декларации его супруги Андрианы, работающей главной специалистом в Хустском районном суде. В частности, в документах женщины:

Отсутствуют сведения о выигрыше, доходах или сбережениях мужчины.

Указан автомобиль OPEL INSIGNIA 2014 года, которым Юрий имеет право пользоваться, хотя сам он транспортных средств не задекларировал.

Указан дом ее родителей в селе Нанково как место жительства семьи, который также отсутствует в декларации мужа.

На вопрос об этих несоответствиях правоохранитель ответил прямо: «Я не смотрел декларацию жены».

Что касается автомобиля, он добавил: «Я жену не указывал как владелицу автомобиля. Автомобиль ее. Она меня, можно сказать, на работу подвозит, автомобиль забирает. Я им практически не пользуюсь».

Юридический аспект и ответственность

Как отмечает издание, Юрий Лемак объяснил отсутствие дома тестя в своей декларации тем, что имущество принадлежит не ему. По его словам, супруги живут то у одних родителей, то у других.

Однако юрист Центра противодействия коррупции Алексей Бойко отмечает, что закон обязывает указывать все имущество, которым пользуется субъект декларирования и члены его семьи. По словам эксперта, такие разногласия могут свидетельствовать как о незнании правил, так и попытках получить дополнительные льготы от государства отдельно друг от друга.

Следует заметить, если сумма недостоверных сведений в декларации составляет от 425 000 до 2,4 миллиона гривен, правонарушителю грозит административная ответственность — штраф в размере от 17 000 до 51 000 гривен.

