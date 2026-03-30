Зеленский задекларировал доходы за 2025 год: сколько зарабатывает президент и имеет ли сбережения

В декларации Зеленского за 2025 год указана зарплата в 28 тыс. грн, доходы семьи около 7 млн грн и сотни тысяч долларов и евро активов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зеленский опубликовал декларацию за 2025 год / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою электронную декларацию, в которой раскрыл свои доходы и финансовые активы за 2025 год.

Согласно документу, ежемесячная заработная плата главы государства составляет 28 тыс. грн.

Совокупный доход семьи президента за прошлый год составил около 7 миллионов гривен. В эту сумму входят зарплата, проценты от банковских вкладов, а также прибыль от аренды недвижимости.

Денежные активы семьи Зеленских

В декларации также отмечены денежные активы семьи. В частности, речь идет о 595 тыс. долларов наличными, более 342 тыс. евро на счету в швейцарском банке, а также средства, размещенные на банковских счетах в разных валютах — гривнах, долларах и евро.

Документ обнародован в открытом реестре Национального агентства по предотвращению коррупции.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко обнародовала свою электронную декларацию за 2025 год. Она указала почти 4,8 млн. грн совокупного дохода в семье.

Также речь шла о  три новых услуги в «Действии». Там внедрена автоматизация налоговых скидок

