- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1115
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский задекларировал доходы за 2025 год: сколько зарабатывает президент и имеет ли сбережения
В декларации Зеленского за 2025 год указана зарплата в 28 тыс. грн, доходы семьи около 7 млн грн и сотни тысяч долларов и евро активов.
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою электронную декларацию, в которой раскрыл свои доходы и финансовые активы за 2025 год.
Согласно документу, ежемесячная заработная плата главы государства составляет 28 тыс. грн.
Совокупный доход семьи президента за прошлый год составил около 7 миллионов гривен. В эту сумму входят зарплата, проценты от банковских вкладов, а также прибыль от аренды недвижимости.
Денежные активы семьи Зеленских
В декларации также отмечены денежные активы семьи. В частности, речь идет о 595 тыс. долларов наличными, более 342 тыс. евро на счету в швейцарском банке, а также средства, размещенные на банковских счетах в разных валютах — гривнах, долларах и евро.
Документ обнародован в открытом реестре Национального агентства по предотвращению коррупции.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко обнародовала свою электронную декларацию за 2025 год. Она указала почти 4,8 млн. грн совокупного дохода в семье.
